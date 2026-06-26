Hallan herida de un ojo a una de las guaras que fue liberada en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

La Guara fue encontrada por el señor Modesto Ayala, quien al percatarse de que el ave presentaba una lesión en uno de sus ojos, decidió llevarla a su vivienda para resguardarla y posteriormente entregarla al Cuerpo de Bomberos.

Una de las 16 guaras rojas que fueron liberadas recientemente en la Cuenca del Cangrejal fue localizada y rescatada en la comunidad de Montevideo, municipio de El Porvenir.

Tras su rescate, la guara fue trasladada a la Fundación Macaw Reserve, donde actualmente recibe atención médica especializada para su recuperación.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de una segunda ave que ha sido avistada fuera de la Cuenca del Cangrejal, lo que mantiene la alerta entre los equipos de rescate y conservación.

Asimismo, se reportó el avistamiento de otros dos ejemplares: uno en las cercanías del sector conocido como “La Colchonera” y otro volando rumbo al área del basurero de La Ceiba.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la población para proteger a las aves, evitar cualquier intento de captura o agresión y reportar de inmediato cualquier información sobre su ubicación al número 9922-2986.

Las guaras rojas forman parte de un importante proyecto de conservación en la zona, por lo que su resguardo es fundamental para garantizar su adaptación y permanencia en su hábitat natural.