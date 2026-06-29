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Clima este lunes en Honduras: lluvias y polvo del Sahara en algunas zonas

Durante las primeras horas del día se mantendrá un ambiente mayormente seco en la mayoría de regiones; sin embargo, para la tarde se prevé el desarrollo de lluvias y chubascos débiles

Clima este lunes en Honduras: lluvias y polvo del Sahara en algunas zonas

Un día lluvioso en Tegucigalpa, capital de Honduras. Fotografía de archivo.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

El territorio hondureño tendrá este lunes una jornada marcada por temperaturas elevadas, presencia de polvo del Sahara y condiciones variables, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Durante las primeras horas del día se mantendrá un ambiente mayormente seco en la mayoría de regiones; sin embargo, para la tarde se prevé el desarrollo de lluvias y chubascos débiles en sectores de la zona oriental, norte y centro del país.

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De acuerdo con el pronóstico, estas precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad procedente del mar Caribe, impulsada por los vientos acelerados del este.

Mario Centeno, pronosticador de turno, explicó que continúa la presencia de polvo del Sahara sobre Honduras, con concentraciones aproximadas de 12 microgramos por metro cúbico. Este fenómeno podría afectar la calidad del aire y disminuir la intensidad de algunas precipitaciones.

En las condiciones marítimas, Copeco detalló que el oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, el país continúa bajo la influencia de la fase lunar llena.

Respecto a las temperaturas, la región sur será la zona más cálida, con máximas de hasta 38 grados Celsius. En el norte se esperan valores de hasta 34 grados, mientras que las regiones oriental, occidental y central alcanzarían los 33 grados.

En la zona insular se pronostica una temperatura máxima de 31 grados, mientras que para Tegucigalpa se prevé una máxima de 31 grados y una mínima de 19.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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