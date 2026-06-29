Clima este lunes en Honduras: lluvias y polvo del Sahara en algunas zonas

San Pedro Sula.

El territorio hondureño tendrá este lunes una jornada marcada por temperaturas elevadas, presencia de polvo del Sahara y condiciones variables, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco). Durante las primeras horas del día se mantendrá un ambiente mayormente seco en la mayoría de regiones; sin embargo, para la tarde se prevé el desarrollo de lluvias y chubascos débiles en sectores de la zona oriental, norte y centro del país.

De acuerdo con el pronóstico, estas precipitaciones estarán asociadas al ingreso de humedad procedente del mar Caribe, impulsada por los vientos acelerados del este. Mario Centeno, pronosticador de turno, explicó que continúa la presencia de polvo del Sahara sobre Honduras, con concentraciones aproximadas de 12 microgramos por metro cúbico. Este fenómeno podría afectar la calidad del aire y disminuir la intensidad de algunas precipitaciones.

Condiciones mayormente secas por la mañana; no obstante, por la tarde, el ingreso de humedad del mar Caribe provocado por el viento acelerado del este generará lluvias y chubascos débiles en la región del oriente y sectores del norte y centro. Continúa el polvo del Sahara con... pic.twitter.com/D6bTKLGAvh — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 29, 2026