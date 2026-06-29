Pimienta es el único municipio de Cortés sin homicidios este año

Tegucigalpa, Honduras

De los 298 municipios de Honduras, 108 no han registrado homicidios en lo que va de 2026, según datos contabilizados por la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). La cifra corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 22 de junio y representa el 36% del total de municipios del país. Es decir, poco más de un tercio del territorio municipal hondureño se mantiene sin muertes violentas durante casi los primeros seis meses del año. Estos municipios son denominados por las autoridades como “municipios blancos”, al no presentar incidencia de homicidios en el período analizado. Aunque la cifra puede variar conforme avance el año, el dato refleja que varias zonas del país continúan al margen de este tipo de violencia letal. Por departamentos, El Paraíso aparece como uno de los territorios con mayor cantidad de municipios sin homicidios. En esa lista figuran Yuscarán, Jacaleapa, Liure, Oropolí, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matías, Soledad, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe.

Una situación similar se registra en La Paz, donde 11 de sus 19 municipios no presentan homicidios en lo que va del año, casi el 58% del total departamental. Entre ellos están Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Chinacla, Lauterique, Marcala, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San José, San Pedro de Tutule y Yarula. Francisco Morazán también destaca en el recuento, con 14 de sus 28 municipios sin muertes violentas durante el primer semestre de 2026. Esto ocurre pese a que el Distrito Central, cabecera del departamento y capital de la República, es el municipio con más homicidios del país en el mismo período, con 126 casos.

12 de los 19 municipios de El Paraíso no reportan muertes violentas, lo que equivale al 63%. Ese lugar de Honduras le hace verdadero honor a su nombre.

Alrededor de la capital, varios municipios permanecen sin reportes de homicidios. Es el caso de Alubarén, La Libertad, Maraita, Marale, Nueva Armenia, Ojojona, Sabanagrande, San Buenaventura, San Ignacio, San Miguelito, Santa Ana, Tatumbla, Valle de Ángeles y Villa de San Francisco. Santa Bárbara también registra una cantidad considerable de municipios en esta categoría, con 11 poblados sin homicidios. Otros departamentos con presencia importante de “municipios blancos” son Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Olancho, además de Valle e Islas de la Bahía. En Cortés, uno de los departamentos con mayor actividad económica y concentración poblacional del país, Pimienta es el único municipio que no registra homicidios en lo que va de 2026

En Colón, los municipios sin muertes violentas son Santa Fe y Santa Rosa de Aguán. En Comayagua aparecen Humuya, Lamaní, San Sebastián y Villa de San Antonio. En Copán figuran Cabañas, Concepción, Dulce Nombre, San Jerónimo, San Nicolás y Veracruz. En Choluteca, los municipios que no reportan homicidios son Duyure, El Triunfo, Morolica, Orocuina y San José. Mientras tanto, en Gracias a Dios, un departamento afectado por la influencia del narcotráfico y el crimen organizado, tres municipios permanecen sin homicidios: Ahuas, Juan Francisco Bulnes y Villeda Morales. El comportamiento también se refleja en Islas de la Bahía, el departamento más pequeño del país, donde dos de sus cuatro municipios no han registrado muertes violentas durante el período evaluado.

Departamentos en rojo

En el otro extremo del mapa de violencia, Atlántida y Yoro son los únicos departamentos donde todos sus municipios han reportado al menos un homicidio durante el primer semestre de 2026. En Atlántida, sus ocho municipios registran muertes violentas. El mismo panorama se observa en Yoro, donde los 11 municipios han reportado homicidios sin excepción. Las autoridades advierten que el número de “municipios blancos” puede reducirse conforme avance el año. En promedio, durante la última década, Honduras ha cerrado cada año con entre 35 y 55 municipios sin homicidios, una cantidad inferior a la que se registra actualmente en el corte de junio. De acuerdo con análisis de seguridad, algunos municipios han repetido durante varios años consecutivos dentro de esta categoría. Entre los factores que inciden están la sana convivencia comunitaria, las costumbres locales, los mecanismos de resolución de conflictos y la ausencia o baja presencia de estructuras criminales como maras y pandillas.

Preocupación por violencia contra mujeres

Pese a que más de un tercio de los municipios no reportan homicidios, las autoridades mantienen preocupación por otros fenómenos de violencia, especialmente las muertes violentas de mujeres. El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, advirtió que este tipo de crímenes responde a una problemática estructural en Honduras.