Cambian condición de ingreso a Honduras para costarricenses

Los ciudadanos de Costa Rica que cuenten con una visa o permiso de residencia de Estados Unidos o Canadá podrán ingresar a Honduras sin presentar la hoja de delincuencia, luego de una actualización en las disposiciones migratorias del país.
La modificación fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, que detalló que la medida está contemplada en el acuerdo 003-SG-2026, vigente desde el pasado 22 de junio.
El cambio representa una flexibilización para un grupo específico de viajeros costarricenses, ya que el certificado de antecedentes penales había sido solicitado como parte de los requisitos de ingreso a Honduras desde octubre de 2023.
Según la Cancillería costarricense, esta actualización permitirá agilizar los procesos de viaje entre ambas naciones centroamericanas.
La eliminación del documento ocurre después de que Honduras retirara la exigencia de visa para ciudadanos costarricenses; sin embargo, las autoridades mantienen vigentes los demás requisitos migratorios establecidos.
De igual forma, continúan aplicándose las condiciones de ingreso correspondientes para los ciudadanos hondureños que viajen hacia Costa Rica.