Cambian condición de ingreso a Honduras para costarricenses

San Pedro Sula.

Los ciudadanos de Costa Rica que cuenten con una visa o permiso de residencia de Estados Unidos o Canadá podrán ingresar a Honduras sin presentar la hoja de delincuencia, luego de una actualización en las disposiciones migratorias del país.

La modificación fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, que detalló que la medida está contemplada en el acuerdo 003-SG-2026, vigente desde el pasado 22 de junio.