Defensa de JOH asegura que refutará acusación por lavado de activos

San Pedro Sula.

Mario Cárdenas, abogado de Hernández, informó que el viernes 26 de junio realizó la solicitud de presentación voluntaria junto con a la petición para suspender las órdenes de captura contra el exmandatario, no obstante, sostuvo que la defensa ejercerá el derecho de contradicción frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

La defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró que buscará desvirtuar las acusaciones por lavado de activos durante la audiencia de declaración de imputado del caso Pandora II , mediante consultores técnicos como parte de su estrategia jurídica.

Cárdenas también afirmó que en el proceso contra Hernández "no existe ningún tipo de privilegio" y sostuvo que su representado comparecerá ante la justicia bajo las mismas reglas procesales que cualquier otro ciudadano.

"Vamos a llevar nuestros consultores técnicos para entrar en ese proceso de contradicción que garantiza el derecho de defensa, con estos consultores técnicos podremos desvirtuar cualquier acusación que se le haga por lavado de activos", apuntó.

Las declaraciones del abogado se producen luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera la presentación voluntaria del expresidente, y suspendiera la orden de captura y alerta internacional que existían en su contra.

"En principio, lo que el juez natural ha resuelto es que se ha admitido la presentación voluntaria del imputado, del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, y se agendó la audiencia de declaración de imputado para el lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana", explicó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

Duarte además explicó que el juez conocerá inicialmente el expediente y que el desarrollo del proceso dependerá de las actuaciones judiciales pendientes antes de que el caso sea remitido al juzgado correspondiente.

Sin embargo, ante la participación de un juez natural -utilizado en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios- el vocero indicó que aún existen diligencias procesales por desarrollar antes de que continúe el procedimiento judicial.

"Esa es una situación que igualmente está pendiente de ser actuada y remitida por parte del juez, debemos comprender que esta serie de actuaciones comenzaron mucho antes; incluso, se estaba en esa situación de aclarar de manera oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cuál era la situación específica del ciudadano Juan Orlando Hernández, cuando se interpuso el recurso de amparo, él todavía era un funcionario público", explicó el vocero.

Es decir, por lo pronto, lo que debe ocurrir es que el juez natural designado conocer en prevención y su decisión va a tener un resultado quizás hasta la audiencia de declaración de imputado.

Una vez que la Corte de Apelaciones le remita la copia certificada del requerimiento fiscal y demás antecedentes contenidos en el expediente, se estarán remitiendo las diligencias al juzgado correspondiente.