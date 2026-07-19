Mujer es condenada a 21 años de prisión por matar a su novio en Carolina del Sur

Carolina del Sur

La sentenciada fue identificada como Zaria Aiyanna Owens, mientras que la víctima respondía al nombre de Tyquirez Rashad Sims, de 21 años. El crimen ocurrió en agosto de 2023 y, de acuerdo con las autoridades, fue presenciado por el hijo de 3 años de la mujer.

Una mujer de 25 años fue sentenciada a 21 años de prisión tras ser declarada culpable de matar a su novio durante una discusión ocurrida frente a un complejo de apartamentos en Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Durante el juicio se expuso que la pareja convivía en el mismo apartamento, pero Sims le había solicitado a Owens que abandonara la vivienda. Minutos antes de las 9:00 de la noche, ambos iniciaron una discusión.

Según la Fiscalía, en medio del altercado el joven descubrió que Owens había tomado su teléfono celular y también su arma de fuego, por lo que la siguió hasta el vehículo en el que ella se encontraba.

Los fiscales detallaron que la mujer apuntó el arma hacia Sims durante el enfrentamiento. Posteriormente, el joven regresó al apartamento, tomó al hijo de 3 años de Owens y lo llevó hasta el automóvil de su madre con la intención de que ambos abandonaran el lugar.

Las investigaciones establecieron que, cuando Sims permanecía cerca de la acera y a varios metros de distancia del vehículo, Owens levantó el arma y le disparó. El proyectil impactó en la cabeza del joven, quien murió en la escena.

Tras el tiroteo, Owens recogió al menor y huyó en su vehículo. Sin embargo, durante la mañana siguiente se presentó voluntariamente ante las autoridades para entregarse.

Las autoridades confirmaron que el niño no sufrió lesiones durante el incidente, pese a haber estado presente en el momento en que ocurrió el crimen.

En un primer momento, Owens manifestó a los investigadores que había actuado en defensa propia. Posteriormente cambió su versión y aseguró que tomó el arma y disparó después de observar que Sims empujó al menor hacia ella, lo que provocó que el niño tropezara.

Luego de analizar las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio, un jurado encontró a Owens culpable de homicidio voluntario y de posesión de un arma durante la comisión de un delito violento.

La jueza impuso una condena de 21 años de prisión por el delito de homicidio voluntario y una pena adicional de cinco años por el cargo relacionado con el uso del arma de fuego. No obstante, ambas sentencias deberán cumplirse de manera simultánea.

Las autoridades también informaron que Tyquirez Rashad Sims se había convertido en padre de otro niño apenas seis meses antes de perder la vida. Con el fallo judicial quedó oficialmente condenada Zaria Aiyanna Owens, de 25 años, por homicidio voluntario y posesión de un arma durante la comisión de un delito violento.