Ataque de Irán deja dos militares de Estados Unidos muertos en Jordania

Nueva York, Estados Unidos.

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Según el breve comunicado, la base fue atacada con misiles balísticos y drones iraníes.