Sheinbaum cuenta cómo Trump la invitó personalmente a la final del Mundial 2026

Ciudad de México, México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que decidió asistir a la final del Mundial 2026 en Nueva York, en la que España se impuso a Argentina, tras recibir una invitación personal de su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien aprovechó el encuentro para abordar brevemente la revisión del tratado comercial de Norteamérica. “Hasta el viernes, la única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado pues no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump”, relató durante su conferencia de prensa. La mandataria mexicana precisó después que la llamada ocurrió el viernes y que fue entonces cuando el presidente estadounidense le preguntó si viajaría a Nueva York.

“Y ahí me invitó personalmente. Me dijo Claudia, ¿vas a venir? Y le dije: 'bueno, si usted me invita, presidente Trump'. 'Sí, sí estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros', y entonces, dije: 'Bueno, pues hay que ir', porque ahora sí que como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente”, añadió. La presidenta señaló que inicialmente compró un vuelo comercial directo desde Cancún (sur de México), donde se encontraba, pero el trayecto fue cancelado debido a las tormentas eléctricas que afectaron Nueva York. Ante la falta de alternativas, viajó en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya en el estadio, Sheinbaum señaló que conversó brevemente con Trump, con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, así como con representantes del área comercial. “Realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial”, afirmó.