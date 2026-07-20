Veterano del Ejército lanza artefacto explosivo contra edificio federal en Nueva York

Un hombre fue detenido por el FBI en Nueva York luego de que detonara un artefacto explosivo casero, que ocasionó heridas leves a dos personas, frente al edificio que alberga varias agencias federales en Manhattan, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI.
El individuo, según las autoridades, fue detenido poco después de arrojar el artefacto contra el edificio, compuesto de fuegos artificiales y un líquido inflamable, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC y de inmediato las autoridades acordonaron el lugar.
"Esta mañana, un individuo detonó un artefacto incendiario frente al número 26 de Federal Plaza en Nueva York. El individuo se encuentra bajo custodia y se han reportado dos heridos leves.
El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando el incidente", informó el FBI en su página de X. De acuerdo con ABC los heridos son un empleado federal y un civil.
La Policía de Nueva York declaró que estaba "inspeccionando el carrito que el sospechoso llevaba consigo", el cual, según indicaron, contenía fuegos artificiales y rifles de aire comprimido.
El carrito del sospechoso tenía un letrero que decía "ICE fuera de nuestras calles", señalan los medios.
Veterano del Ejército
El hombre que lanzó el artefacto explosivo casero contra el edificio federal de Nueva York es veterano del Ejército de Estados Unidos, según explicó el FBI.
James Barnacle, subdirector adjunto del FBI, afirmó que Andrew Arrabaca, el hombre que fue detenido tras ser acusado del incidente, estuvo alistado al Ejército estadounidense entre 2001 y 2005. Arrabaca, de 43 años, era mecánico de sistemas de misiles Patriot.
El hombre, que ya fue interrogado, está acusado de lanzar un explosivo contra el conocido edificio número 26 de Federal Plaza, señalado a menudo por las condiciones inhumanas del centro de detención que alberga.
Según explicó Barnacle, poco antes de las 09:00 de la mañana (13:00 GMT), Arrabaca llegó al edificio por la entrada de los empleados, vertió gasolina en el suelo y le prendió fuego con un mechero y un petardo dentro de un bote, que provocó "una llama bastante grande".
"A continuación, sacó un rifle de airsoft y disparó entre cinco y siete balines", añadió el subdirector adjunto de FBI. El incidente ocasionó heridas leves a tres personas, un civil y dos empleados públicos.
De acuerdo con el FBI, Arrabaca pretendía herir y causar daño, llevaba dos hachas, un martillo, un machete y tres cuchillos. Además, apuntó que llevaba un carro en el que había folletos en contra del Servicio de Inmigración.
"Cuando lo detuvieron, gritó insultos contra el ICE y utilizó palabrotas. Obviamente, es un extremista antiamericano y antigubernamental", indicó.
"Arrabaca acudió armado y con malas intenciones. Diré que el 26 de Federal Plaza ha sido durante mucho tiempo objetivo de extremistas y terroristas, y hoy el extremismo se ha materializado aquí. El edificio ha sido atacado", añadió.