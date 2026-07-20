Veterano del Ejército lanza artefacto explosivo contra edificio federal en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

Un hombre fue detenido por el FBI en Nueva York luego de que detonara un artefacto explosivo casero, que ocasionó heridas leves a dos personas, frente al edificio que alberga varias agencias federales en Manhattan, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI. El individuo, según las autoridades, fue detenido poco después de arrojar el artefacto contra el edificio, compuesto de fuegos artificiales y un líquido inflamable, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC y de inmediato las autoridades acordonaron el lugar.

"Esta mañana, un individuo detonó un artefacto incendiario frente al número 26 de Federal Plaza en Nueva York. El individuo se encuentra bajo custodia y se han reportado dos heridos leves. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando el incidente", informó el FBI en su página de X. De acuerdo con ABC los heridos son un empleado federal y un civil. La Policía de Nueva York declaró que estaba "inspeccionando el carrito que el sospechoso llevaba consigo", el cual, según indicaron, contenía fuegos artificiales y rifles de aire comprimido. El carrito del sospechoso tenía un letrero que decía "ICE fuera de nuestras calles", señalan los medios.

Veterano del Ejército