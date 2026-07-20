Dos ONG salvadoreñas denuncian inclusión de sindicalista en "juicio masivo" de pandillas

El Salvador.

Las organizaciones salvadoreñas Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunciaron este lunes la inclusión del líder sindical Geovanni Aguirre en un "juicio masivo" contra presuntos guerrilleros y sus colaboradores.

"Denunciamos que el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado ha señalado una audiencia de juicio 'masivo' para los días 25 y 26 de agosto de 2026, en la que incorporan al compañero Geovanni Aguirre a pesar de contar con dos órdenes de libertad que no llegaron a hacerse efectivas, manteniéndose su privación de libertad", indicaron en un comunicado.

Aguirre está detenido desde mayo de 2022 en el marco del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y con el que el Gobierno combate a las pandillas o maras.