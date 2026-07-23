Video en el que Nasry Asfura dice que dará más presupuesto a las FF AA para defender isla Conejo está manipulado con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que aparece el presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante una entrevista realizada en su visita a isla Conejo el 14 de julio de 2026. En la secuencia se le atribuye la declaración: "Daré más presupuesto a las Fuerzas Armadas para defender la isla Conejo de El Salvador". Sin embargo, es falso. El video fue manipulado mediante un audio generado con inteligencia artificial (IA) que fue añadido a una entrevista real concedida por Asfura durante su visita a isla Conejo, donde participó en los actos conmemorativos por el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969 y reafirmó la soberanía de Honduras en ese territorio. "Ya arreglé para que el Ejército tenga más presupuesto y pueda defender mejor la Isla Conejo. Ahorita la salud y educación pueden esperar, no voy a dejar que Bukele me quite esa isla", dice textualmente la cita atribuida al mandatario en una publicación de TikTok, compartida más de 1,800 veces desde el 22 de julio de 2026.

El presidente Nasry Asfura visitó oficialmente isla Conejo el 14 de julio de 2026 para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969 y reafirmar la soberanía de Honduras sobre ese territorio, según informó El Heraldo. Durante el acto, que incluyó la izada de la bandera nacional, el mandatario reiteró la posición del Estado hondureño sobre el islote, lo que generó reacciones de autoridades y figuras políticas de El Salvador. Isla Conejo es un islote de aproximadamente 0.5 kilómetros cuadrados ubicado en el Golfo de Fonseca, una zona marítima compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua. El territorio permanece bajo administración y control de Honduras, que mantiene un destacamento militar permanente. No obstante, El Salvador ha sostenido en distintas ocasiones un reclamo de soberanía sobre el islote. Tras la visita presidencial, diversas figuras políticas salvadoreñas reaccionaron al recorrido de Asfura. Entre ellas, el presidente Nayib Bukele restó importancia a una eventual confrontación entre ambos países al escribir en sus redes sociales: "Solo un necio pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada", como reportó El Heraldo. La visita presidencial también dio lugar a la difusión de múltiples contenidos desinformativos en redes sociales, entre ellos citas falsas, videos manipulados con inteligencia artificial y otros montajes que involucraban a funcionarios y figuras políticas de Honduras y El Salvador, varios de los cuales fueron verificados y desmentidos por LA PRENSA Verifica ( 1 , 2 , 3 ).

Sobre el video

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video difundido en TikTok, se encontró la misma secuencia publicada el 14 de julio de 2026 en la cuenta oficial de Instagram de Televisión Nacional de Honduras (TNH). Aunque en la grabación original el presidente Nasry Asfura se refiere a su visita para reafirmar la soberanía de Honduras sobre isla Conejo, en ningún momento menciona un supuesto aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, como falsamente se le atribuye en la versión viral.

La misma entrevista fue publicada por LA PRENSA en un artículo del 14 de julio de 2026. Al revisar la secuencia completa, tampoco se escucha al mandatario pronunciar las frases que circulan en TikTok. Además, la búsqueda inversa permitió localizar otras publicaciones del video original en medios de comunicación ( 1 , 2 , 3 ). En ninguna de ellas Asfura afirma que "dará más presupuesto a las Fuerzas Armadas para defender la isla Conejo de El Salvador" ni que "la salud y la educación pueden esperar", como falsamente sostiene la publicación viral.

Audio de IA

Un análisis detallado del video permitió identificar varias inconsistencias que apuntan a una manipulación del audio original. Aunque el movimiento de los labios presenta diferencias sutiles, en varios momentos no coinciden con las palabras que supuestamente pronuncian el mandatario. Asimismo, la voz mantiene un tono uniforme durante toda la secuencia, pese a que los movimientos de la cabeza y del cuerpo deben provocar variaciones naturales en el sonido. Además, el audio se percibe con una calidad cerrada o amortiguada, incompatible con una entrevista grabada al aire libre. LA PRENSA Verifica sometió el video a la herramienta Hive Moderation, especializada en detectar contenido generado o manipulado con inteligencia artificial. El análisis arrojó una probabilidad del 97.3% de que el audio haya sido creado con esa tecnología.