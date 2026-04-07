Construcción crece en El Salvador mientras se desacelera en resto de Centroamérica

San Pedro Sula

A diferencia de lo que sucede en Honduras y el resto de Centroamérica, donde los servicios y el comercio marcan el paso del crecimiento, la construcción (factor clave para la generación de empleo) es el sector que impulsa con mayor fuerza la economía de El Salvador. Este sector experimentó un crecimiento de 30.22% y se posicionó como el motor más potente de toda la región, según el Balance Preliminar de la Economía de la Región CARD 2025, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

"En El Salvador, el sector construcción se expandió en términos interanuales 30.22%, siendo notablemente el sector con mejor desempeño. Adicionalmente, se destacaron los sectores de actividades financieras y seguros (5.16%), actividades profesionales, científicas y técnicas (4.45%) y el sector industrial (4.04%)", destaca el informe. Ningún otro rubro centroamericano alcanza ni siquiera la mitad de ese porcentaje interanual, lo cual convierte a la construcción salvadoreña en el claro líder dentro del Indice Mensual de Actividad Económica (IMAE). El IMAE es un indicador utilizado por los bancos centrales de los países de Centroamérica para medir el desempeño de cada actividad productiva mes a mes, funciona como un termómetro del Producto Interno Bruto (PIB), pues muestra la variación de todos los sectores de la economía.

El contraste con los vecinos resulta abismal, por ejemplo, Honduras registra su mayor impulso en actividades financieras, seguros y fondos de pensiones, con 12.48%, seguido por electricidad y agua (8.81%), porcentajs sumamente inferiores a los gerados por la construcción salvadoreña. Según el informe del ese organismo regional, el sector de la construcción en Honduras registró un desempeño muy débil durante 2025: creció apenas 0.18% interanual a diciembre, frente al 7.08% alcanzando a diciembre de 2024. Este frenazo lo convirtió en uno de los sectores de menor dinamismo económico el año pasado. Nicaragua observó su mayor avance en comercio, con 11.54% interanual, muy cerca del sector pecuario (10.17%). El empuje nicaragüense proviene del consumo interno, aunque tampoco este se aproximó al dato de El Salvador.

En Costa Rica, lideró el transporte y almacenamiento (7.02%), seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas (6.14%). Ese país apuesta por logística y servicios especializados, con un ritmo moderado en comparación regional. Sin embargo, según el informe, el crecimiento en económico en general lo encabezó Guatemala con 4.71% y Nicaragua con 4.06%. Honduras logró 4.05%, El Salvador, 3.99%; Costa Rica, 3.27% y República Dominicana 2.31%.