Cohep: Empresas registran alza en costos operativos

San Pedro Sula

Las empresas hondureñas experimentan un aumento en los costos operativos y, en consecuencia, una pérdida de su capacidad competitiva debido al incremento de los precios de los combustibles, de acuerdo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). El Cohep, en su último boletín económico de marzo, plantea que los precios internacionales del petróleo han variado en los últimos meses, influenciados por el conflicto en Medio Oriente, que ha generado presiones sobre el suministro global y en Honduras.

A inicios de marzo, el petróleo WTI (West Texas Intermediate) alcanzó niveles cercanos a los $99 por barril, lo que evidencia un aumento significativo en la factura energética global. Honduras, como importador neto de los derivados del petróleo, resulta altamente sensible a los incrementos en los precios internacionales del crudo, dice. El Cohep plante que hay "aumento en los costos de producción" pues los "mayores precios de combustibles y energía elevan los costos operativos". Esto también ocasiona "pérdida de competitividad empresarial" debido a que "el encarecimiento de insumos energéticos y logísticos eleva los precios finales, reduciendo la capacidad de las empresas hondureñas para competir". En el boletin publicado este mes, esa organización empresarial advierte sobre "mayor presión fiscal y posibles ajustes en el gasto público" dado a que "el incremento en subsidios a combustibles (decretado por el Gobierno) puede limitar el espacio fiscal, llevando a políticas más restrictivas". Cohep observa que en febrero los precios de productos que integran la canasta básica registraron un aumento lo cual impulso a que la "inflación de alimentos alcanzara 4.20%, superando la registrada un año antes, lo que evidencia presiones persistentes en bienes esenciales", aunque "la inflación general se ubicó en 3.46%, mostrando una reducción de 1 punto porcentual respecto al mismo mes de 2025".