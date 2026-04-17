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Caso Gilbert Reyes: el juicio sigue el martes con la presentación de 40 pruebas

El juicio contra el estadounidense Gilbert Reyes inició el lunes 13 de abril vía Zoom; en cinco días se escucharon testimonios de familiares de las tres mujeres asesinadas en Roatán

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 18:09 -
  • Carlos Molina
Caso Gilbert Reyes: el juicio sigue el martes con la presentación de 40 pruebas

Gilbert Reyes está compareciendo en el juicio vía Zoom desde la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra, por los delitos de asesinato y femicidio agravado en contra de su expareja y sus amigas.

 Foto: Cortesía
Roatán, Islas de la Bahía

El proceso judicial contra el estadounidense Gilbert Reyes continuará el próximo martes. Así lo confirmó Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó que el juicio se desarrolla de forma virtual, mediante la plataforma Zoom, y sin contratiempos.

Reyes es el principal señalado por el crimen de su expareja, Dione Solórzano, y de sus amigas Nikendra McCoy y María Antonia Cruz. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en enero de 2024 dentro de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Key, en Roatán, Islas de la Bahía.

Tras meses de gestiones, luego de su captura en República Dominicana y posterior extradición, el imputado enfrenta la justicia hondureña bajo cargos de asesinato y femicidio agravado.

Los medios probatorios que faltan

Duarte también informó que aún está pendiente el análisis de 40 medios probatorios, incluidos informes periciales considerados determinantes.

El juicio contra Gilbert Reyes inició el lunes 13 de abril con la evacuación de testigos, entre ellos familiares de las víctimas.

Gilbert Reyes huyó a Estados Unidos y luego a República Dominicana, un día después de conocerse la muerte de las tres mujeres.

Gilbert Reyes huyó a Estados Unidos y luego a República Dominicana, un día después de conocerse la muerte de las tres mujeres.

El abogado Jorge Mazariegos, en su condición de acusador, manifestó a medios locales que el proceso avanza conforme a lo planificado.

“La evidencia fue abundante en términos de lo que se proporcionó. Cuando se reanude, vamos a continuar con los temas del levantamiento cadavérico de las víctimas”, declaró Mazariegos.

“Todo va como estaba previsto, con los testigos; no hay elementos nuevos. Hasta este punto no se ha presentado ninguna prueba de descargo por parte de la defensa de Gilbert Reyes”, agregó.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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