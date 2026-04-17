Caso Gilbert Reyes: el juicio sigue el martes con la presentación de 40 pruebas

Roatán, Islas de la Bahía

El proceso judicial contra el estadounidense Gilbert Reyes continuará el próximo martes. Así lo confirmó Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó que el juicio se desarrolla de forma virtual, mediante la plataforma Zoom, y sin contratiempos.

Reyes es el principal señalado por el crimen de su expareja, Dione Solórzano, y de sus amigas Nikendra McCoy y María Antonia Cruz. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en enero de 2024 dentro de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Key, en Roatán, Islas de la Bahía.

Tras meses de gestiones, luego de su captura en República Dominicana y posterior extradición, el imputado enfrenta la justicia hondureña bajo cargos de asesinato y femicidio agravado.