Caso Gilbert Reyes: el juicio sigue el martes con la presentación de 40 pruebas

El proceso judicial contra el estadounidense Gilbert Reyes continuará el próximo martes. Así lo confirmó Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien indicó que el juicio se desarrolla de forma virtual, mediante la plataforma Zoom, y sin contratiempos.
Reyes es el principal señalado por el crimen de su expareja, Dione Solórzano, y de sus amigas Nikendra McCoy y María Antonia Cruz. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en enero de 2024 dentro de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Key, en Roatán, Islas de la Bahía.
Tras meses de gestiones, luego de su captura en República Dominicana y posterior extradición, el imputado enfrenta la justicia hondureña bajo cargos de asesinato y femicidio agravado.
Los medios probatorios que faltan
Duarte también informó que aún está pendiente el análisis de 40 medios probatorios, incluidos informes periciales considerados determinantes.
El juicio contra Gilbert Reyes inició el lunes 13 de abril con la evacuación de testigos, entre ellos familiares de las víctimas.
El abogado Jorge Mazariegos, en su condición de acusador, manifestó a medios locales que el proceso avanza conforme a lo planificado.
“La evidencia fue abundante en términos de lo que se proporcionó. Cuando se reanude, vamos a continuar con los temas del levantamiento cadavérico de las víctimas”, declaró Mazariegos.
“Todo va como estaba previsto, con los testigos; no hay elementos nuevos. Hasta este punto no se ha presentado ninguna prueba de descargo por parte de la defensa de Gilbert Reyes”, agregó.