Escándalo: despiden a técnico, verdugo de Messi, a menos de dos meses del Mundial 2026

Tremenda sorpresa ha causado el despido de entrenador que clasificó a selección al Mundial 2026, a poco menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo.
El técnico ha quedado fuera de su cargo a menos de dos meses del arranque del Mundial de la FIFA 2026, debido a una decisión directiva unilateral.
El propio seleccionador confirmó su salida asegurando su sorpresa e incomodidad, pues iba a ser su segundo Mundial como entrenador de dicha selección.
Se trata de la Selección de Arabia Saudita que se ha quedado sin su entrenador titular que hizo historia.
El entrenador francés Hervé Renard fue despedido como técnico de la Selección de Arabia Saudita, según contó él mismo a la agencia de noticias AFP.
Hervé Renard anunció a la AFP este viernes que fue destituido de su cargo de seleccionador de Arabia Saudita, mostrando su sorpresa por la decisión de la federación saudí.
Preguntado por la AFP si podía confirmar la información de su cese avanzada por la emisora francesa RMC, el técnico francés respondió afirmativamente.
“Así es el fútbol... Arabia Saudita se ha clasificado para el Mundial siete veces, dos de ellas conmigo en el equipo”, dijo el técnico francés de 57 años.
“Y solo hay un entrenador que los ha guiado tanto en las eliminatorias como en el Mundial; ese soy yo, en 2022. Al menos quedará ese sentimiento de orgullo”, concluyó Renard, quien regresó a dirigir a Arabia a finales de 2024 para una segunda etapa al frente del equipo.
¡Fue verdudo de Messi y Argentina! Renard también estará para siempre en la historia del fútbol saudita al lograr una de sus mayores gestas, la victoria 2-1 contra la Albiceleste en el primer partido del Mundial de Qatar 2022, que luego conquistaría el combinado argentino.
Renard llegó por primera vez a la nación árabe en 2019 y se clasificó para el Mundial de Qatar 2022. Terminaron últimos del Grupo C, pero lograron esa victoria memorable contra Argentina, a la postre campeona, en su primer partido.
El extécnico de la selección de Marruecos y Costa de Marfil, que se convirtió en el primer seleccionador de ambas naciones en conquistar la Copa de África, tomó a la selección femenina de Francia tras el Mundial de 2022 y las dirigió en la Copa del Mundo de 2023, donde cayeron en cuartos de final.
Para 2024, Arabia lo buscó de nuevo para reencontrar el camino en la eliminatoria. Su regreso propició que el equipo remontara su mal momento en la tercera ronda de clasificación para el Mundial, venciendo a China y Bahréin y empatando con Japón, para clasificarse para la siguiente ronda, en la que el equipo de Renard lideró el grupo y aseguró su plaza en el torneo de verano.
Sin embargo, los últimos resultados amistosos del equipo, con goleada 4-0 ante Egipto y la remontada 1-2 de Serbia iniciaron la señal de alarma en la directiva. Además, los rumores de un vestidor en contra comenzaron a ser cada vez más fuertes.
Así, pese a haber llevado al equipo a la Copa del Mundial, se convierte en el segundo seleccionador de una nación mundialista en abandonar su puesto en poco tiempo, después de que Ghana destituyera a Otto Addo el 31 de marzo.
En este Mundial 2026, Arabia Saudita será rival de España y Uruguay en el grupo H, que completa Cabo Verde.
A horas de que se reportara que el director técnico francés Hervé Renard quedara fuera de la Selección de Arabia Saudita, diversos reportes anunciaron al estratega griego Georgios Donis como el nuevo entrenador del equipo saudí.
El elegido por Arabia Saudita será el griego Georgios Donis de 56 años de edad y nacido en Alemania; actualmente dirigía a Al-Khaleej, de la Liga Saudí, y que marca en la undécima posición. En sus últimos dos encuentros, Donis fue goleado por Al-Nassr y empató fuera de casa ante Al-Kholood.