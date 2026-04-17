Escándalo: despiden a técnico, verdugo de Messi, a menos de dos meses del Mundial 2026

Para 2024, Arabia lo buscó de nuevo para reencontrar el camino en la eliminatoria. Su regreso propició que el equipo remontara su mal momento en la tercera ronda de clasificación para el Mundial, venciendo a China y Bahréin y empatando con Japón, para clasificarse para la siguiente ronda, en la que el equipo de Renard lideró el grupo y aseguró su plaza en el torneo de verano.