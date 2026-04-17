Ana Bárbara habría perdonado infidelidad de su esposo

La vida personal de Ana Bárbara vuelve a estar en el centro de la conversación mediática tras una serie de declaraciones que apuntan a una presunta crisis familiar marcada por conflictos internos y polémicas decisiones.
Según reveló su hermano, Francisco Ugalde, la intérprete habría perdonado una supuesta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz, en medio de una relación que desde hace años ha generado tensiones en su entorno cercano.
Las declaraciones fueron ofrecidas al programa De Primera Mano, donde Ugalde también aseguró que la cantante habría tomado la decisión de pedir a sus hijos mayores que abandonaran el hogar para facilitar el regreso de su pareja.
De acuerdo con su versión, Emiliano y José María, conocido como “Chema”, habrían salido de la residencia familiar en medio de una relación tensa con Muñoz, quien, según señalamientos previos, mantenía conflictos con algunos de los hijos de la artista.
El vínculo entre la cantante y su esposo se remonta a 2014. Aunque en un inicio fue manejado con discreción, con el tiempo han salido a la luz detalles que han alimentado el interés público sobre la dinámica de la pareja.
Antes de que surgieran versiones sobre una presunta infidelidad, José Emilio Levy ya había expresado públicamente su inconformidad con el trato que, según él, recibían sus hermanos dentro del entorno familiar, lo que derivó en su distanciamiento del hogar.
En sus declaraciones, Ugalde también sostuvo que la relación con Muñoz habría provocado un alejamiento progresivo de la cantante respecto a su familia, señalando que “este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara”.
Asimismo, planteó posibles razones por las que la artista continuaría en la relación, sugiriendo que podría tratarse de una situación de presión emocional, una baja autoestima o incluso una dinámica de complicidad, sin que estas afirmaciones hayan sido confirmadas por la cantante.
A la controversia se suman filtraciones recientes difundidas por la periodista Adriana Toval, quien dio a conocer audios y supuestas pruebas de un romance extramarital de Muñoz que habría durado varios meses.
Según estos materiales, el empresario habría hablado negativamente de la cantante y considerado un eventual divorcio con intereses patrimoniales, versiones que tampoco han sido corroboradas oficialmente.
En el plano familiar, Ana Bárbara es madre de tres hijos biológicos: Emiliano, fruto de su relación con Édgar Gallardo; José María, nacido durante su matrimonio con José María Fernández “El Pirru”; y Jerónimo, concebido mediante inseminación artificial junto al cantante Reyli Barba. Además, tras su relación con “El Pirru”, la artista asumió un rol cercano en la crianza de los hijos de la fallecida Mariana Levy.