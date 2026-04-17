Dos campeones del mundo: Arbeloa no sigue y estos técnicos suenan en el Real Madrid

Real Madrid ha mostrado interés en Pochettino dos veces antes, una cuando estaba en el Tottenham y otra cuando estaba en el París Saint Germain. El argentino también tenía una muy buena relación con Kylian Mbappé en el PSG y el astro francés, que actualmente cumple su segunda temporada en Madrid, probablemente agradecería la oportunidad de volver a trabajar con él.