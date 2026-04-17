Dos campeones del mundo: Arbeloa no sigue y estos técnicos suenan en el Real Madrid

Estos son los serios candidatos para ser entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Álvaro Arbeloa, salvo sorpresa, no seguirá en el banquillo y Florentino Pérez ya busca su reemplazo.
La eliminación del Real Madrid en la Champions League ante Bayern Múnich dejó una fuerte sacudida en la institución merengue y encendió el análisis interno en todos los niveles del club.
En la directiva y en la afición se percibe un ambiente de exigencia inmediata, con la mira puesta en una reestructuración del proyecto deportivo para recuperar protagonismo en Europa.
En ese contexto, Álvaro Arbeloa, salvo sorpresa, no continuará al frente del proyecto del Real Madrid la próxima temporada. El técnico español no ha conseguido consolidar los resultados esperados al frente del equipo, situación que ha abierto la discusión sobre el cambio en el banquillo de cara al siguiente ciclo competitivo.
De acuerdo con distintos reportes, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez ya trabaja en la búsqueda de un perfil de alto impacto para tomar las riendas del plantel. La intención es incorporar una figura de prestigio internacional que pueda liderar una nueva etapa y devolver al club a la pelea por los títulos más importantes del futbol europeo.
De acuerdo con versiones de diarios españoles como Mundo Deportivo, el Real Madrid ya perfila una lista de posibles candidatos para tomar el mando del equipo en caso de un cambio.
No será un perfil joven como el de Xabi Alonso, más intervencionista, porque el Madrid ya gastó esa bala. Nombres como Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, o Cesc Fábregas, revelación de la Serie A con el Como, parecen descartados en Valdebebas.
Jürgen Klopp aparece como el primero en la lista de posibles candidatos de alto perfil para dirigir al Real Madrid la próxima temporada.
El entrenador alemán lleva un buen tiempo sonando para sentarse en el banquillo del Real Madrid. Es candidato preferido de Florentino Pérez. Es la opción que más le convence y le seduce para ocupar el puesto que dejará libre Álvaro Arbeloa. Ya han habido conversaciones.
Jürgen Klopp lleva casi dos años sin dirigir tras su salida del Liverpool. Desde enero de 2025, se convirtió en el director de fútbol mundial de la empresa Red Bull.
Mauricio Pochettino también está en la carrera para convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid si finalmente los merengues despiden a Álvaro Arbeloa.
Según Daily Mail Sport, Florentino Pérez admira tanto a Klopp como a Pochettino, quien dirigió al Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain. Actualmente liderará a la Selección de Estados Unidos en el Mundial United de este verano.
Real Madrid ha mostrado interés en Pochettino dos veces antes, una cuando estaba en el Tottenham y otra cuando estaba en el París Saint Germain. El argentino también tenía una muy buena relación con Kylian Mbappé en el PSG y el astro francés, que actualmente cumple su segunda temporada en Madrid, probablemente agradecería la oportunidad de volver a trabajar con él.
La prensa española coloca otro nombre en la agenda de Florentino Pérez. Se trata de Didier Deschamps, actual seleccionador de Francia que pondrá fin a su ciclo tras la Copa del Mundo de 2026, luego de más de una década liderando a “Les Bleus”.
Didier Deschamps tiene un currículum de peso como entrenador. Fue campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022 con la selección francesa, además de haber tenido exitosas etapas en clubes como el AS Monaco, la Juventus y el Olympique de Marsella.
Otro plus importante para el Real Madrid es que Didier Deschamps conoce muy bien a Kylian Mbappé, pues lleva años dirigiéndolo en la Selección de Francia y tienen buena relación. Juntos conquistaron el Mundial de 2018.
Según el periódico El Mundo, el Real Madrid está considerando al seleccionador argentino, Lionel Scaloni, como un posible candidato para sustituir a Álvaro Arbeloa. Su contrato actual en la Selección Argentina finaliza en diciembre de 2026.
Scaloni dirige a la selección argentina desde 2018, con la que ganó el Mundial de 2022 y dos títulos de la Copa América. Un currículum envidiable con el que cualquier club le gustaría contar.
Lionel Scaloni ha dirigido a Messi en la selección argentina y juntos han tenido mucho éxito. En el Real Madrid podría reencontrarse con Franco Mastantuono.
Por último, José Mourinho es el otro candidato para dirigir al Real Madrid. El entrenador portugués es muy querido por mucha afición merengue tras su paso por el club.
Mourinho estaría dispuesto a regresar al Real Madrid si surge la posibilidad, informan en España. El portugués tiene contrato con el Benfica hasta el final de la temporada 2026-2027.
José Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013. Durante sus tres temporadas, ganó una Liga (2011/12), una Copa del Rey (2010/11) y una Supercopa de España (2012), marcando una etapa intensa y de alta competitividad con 127 victorias. Compartió con Arbeloa, actual técnico merengue.