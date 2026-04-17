Presidente Asfura resalta modernización de la Fuerza Aérea en su 95 aniversario

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura participó este viernes como invitado de honor en la ceremonia conmemorativa del 95 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), donde destacó la necesidad de continuar fortaleciendo a esta institución como parte clave del desarrollo y la seguridad nacional.

El acto se desarrolló en el hangar presidencial de la base aérea Hernán Acosta Mejía, con la presencia de autoridades civiles, militares y diplomáticas, quienes acompañaron la celebración de casi un siglo de servicio de los denominados “soldados del aire”.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que su gobierno mantiene una visión orientada a consolidar instituciones sólidas al servicio del país.

“Nuestra visión es clara, convertir a Honduras en un país moderno, seguro y con instituciones fuertes al servicio de la patria y del pueblo hondureño”, expresó.

Asfura aseguró que el fortalecimiento de la FAH pasa por inversiones en formación, tecnología, equipamiento y mejores condiciones para el personal que integra esta rama de las Fuerzas Armadas.

“Vamos a seguir modernizando nuestra capacidad para que la Fuerza Aérea continúe cumpliendo su misión con excelencia”, indicó.

El jefe del Ejecutivo resaltó que este aniversario representa no solo una celebración histórica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de país que se busca construir, basado en disciplina, orden y una visión clara de futuro.

Asimismo, reconoció el papel de la FAH como pilar fundamental en la seguridad nacional, recordando que su labor va más allá de la protección del espacio aéreo, al participar activamente en misiones de apoyo humanitario y atención en situaciones de emergencia.

“Ustedes han demostrado que servir a Honduras no es un discurso, es una vocación que se honra con hechos”, manifestó el gobernante al dirigirse al personal militar presente en la ceremonia.

En el evento participaron el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón; y el comandante general de la FAH, Walter Yanuario Paz López.

También asistieron el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Colleen Hoey, y funcionarios del gabinete de gobierno, entre ellos la canciller Mireya Agüero.

El mandatario concluyó reiterando su compromiso con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y con la construcción de una Honduras “más fuerte, más ordenada y preparada para el futuro”, valores que, dijo, encarna la Fuerza Aérea Hondureña en sus 95 años de historia.