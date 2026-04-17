Es el primer cesado del Real Madrid tras la debacle: no juega y gana una millonada

La particularidad de esta situación es que David Alaba es uno de los futbolistas mejor pago del Real Madrid ya que embolsa alrededor de 22,5 millones de euros por temporada, algo que se ha vuelto insostenible para el poco protagonismo que tiene en el equipo, en un contexto donde el club busca optimizar recursos y rejuvenecer la plantilla de cara al futuro inmediato.