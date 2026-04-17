Es el primer cesado del Real Madrid tras la debacle: no juega y gana una millonada

Real Madrid atraviesa días complicados y sombríos tras una temporada que terminará sin títulos luego de la debacle en la Champions League. Y ahora, se conoce el primer despedido que prepara las maletas para irse del club merengue.
La dolorosa eliminación en la Champions League vuelve a poner el foco sobre la plantilla del Real Madrid y revelan el que sería la primera salida para la próxima temporada.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, la decisión ha sido aprobada por la directiva del Real Madrid y todo sale a la luz luego de la eliminación en los cuartos de final de la Champions frente al Bayern Múnich.
Sus frecuentes ausencias han mermado su protagonismo en el equipo, obligando al Real Madrid a tomar una decisión decisiva tras la caída ante Bayern Múnich.
El Real Madrid empieza a trabajar en la planificación de la próxima temporada y esta será la primera baja, según Fabrizio Romano.
David Alaba se marchará como agente libre al finalizar su contrato al término de la temporada. De hecho, este escenario ya se preveía el año pasado, y muchos clubes comenzaron a contactar con el central para intentar convencerlo.
El futuro de David Alaba en el Real Madrid parece estar cada vez más definido. Cuando el defensor austríaco llegó al cuadro blanco en la temporada 2021-22, tras no renovar su contrato con el Bayern Múnich, la ilusión fue inmediata. Arribaba en condición de libre, con experiencia, jerarquía y un palmarés repleto de títulos europeos, lo que generó grandes expectativas entre los hinchas merengues, que soñaban con verlo brillar aún más en el Santiago Bernabéu.
En sus primeros años en la capital española, David Alaba cumplió con creces. Fue una pieza importante en la defensa, mostró liderazgo y versatilidad, y se adaptó rápidamente a la exigencia del club.
Sin embargo, con el correr de las temporadas, una serie de lesiones consecutivas comenzaron a marginar a David Alaba del campo de juego. Esa falta de continuidad terminó afectando su rendimiento y lo fue relegando en la consideración de los entrenadores.
Actualmente, la situación del defensor de 33 años es compleja. David Alaba ha encadenado problemas físicos durante casi un año, lo que le impidió sostener regularidad. Fue perdiendo consideración, lugar e importancia.
La particularidad de esta situación es que David Alaba es uno de los futbolistas mejor pago del Real Madrid ya que embolsa alrededor de 22,5 millones de euros por temporada, algo que se ha vuelto insostenible para el poco protagonismo que tiene en el equipo, en un contexto donde el club busca optimizar recursos y rejuvenecer la plantilla de cara al futuro inmediato.
Así anunció Fabrizio Romano la noticia de la inminente salida de David Alaba del Real Madrid.
En ese contexto, Real Madrid tomó la decisión de que David Alaba sea quitado del club. El contrato del defensor finaliza en junio de este año y desde la directiva ya le informaron que no habrá oferta de renovación, por lo que se marchará como futbolista libre y con el tiempo necesario para encontrar club.
Estas últimas temporadas fueron muy difíciles para Alaba porque no pudo jugar en el final del ciclo de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso no lo tenía tanto en cuenta y con Arbeloa al mando todo fue en la misma tendencia por más que sume algunos minutos de vez en cuando.
La idea de Alaba sería enfocarse en este final de temporada y principalmente, llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo 2026, donde tendrá rivales de peso con la Selección de Austria ya que deberá enfrentar a la Selección Argentina de Lionel Messi en la fase de grupos.
Luego de la cita mundialista, Alaba definirá su futuro, aunque no se descarta que el defensor ya esté recibiendo sondeos de clubes de la Serie A y de la Premier. Su salida se hará oficial cuando la temporada del Real Madrid esté terminada.
Con la camiseta del Real Madrid, David Alaba conquistó dos títulos de La Liga Española, dos Champions League, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Copa Intercontinental, 1 Copa del Rey y una Supercopa de España, ampliando así su ya impresionante palmarés de su etapa en el Bayern Múnich.