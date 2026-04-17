Misión del FMI llegará este mes a Honduras para la quinta revisión del acuerdo económico

Tegucigalpa, Honduras

La información fue confirmada a LA PRENSA por una fuente del Gabinete Económico que participa en la reunión de primavera del Grupo Banco Mundial y el FMI, que se celebra en Washington D. C.. Según se indicó, el equipo técnico revisará el cumplimiento de metas indicativas y las reformas implementadas entre octubre de 2025 y marzo de 2026, período que forma parte de los compromisos establecidos en el programa.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional arribará a Honduras en la última semana de abril para desarrollar la quinta revisión semestral del acuerdo suscrito para el período 2023-2026. La evaluación, que se extenderá por dos semanas, analizará los resultados económicos alcanzados al cierre del primer trimestre de 2026.

La cuarta revisión del acuerdo fue realizada en septiembre de 2025 y su aprobación permitió al gobierno hondureño acceder a un desembolso de 120 millones de dólares destinados al apoyo presupuestario y a la balanza de pagos.

Previamente, entre el 16 y 20 de febrero pasado, un equipo del FMI visitó el país con el propósito de sostener reuniones con las nuevas autoridades del gobierno que encabeza el presidente Nasry Asfura.

Durante la permanencia de la misión en el país, el Banco Central de Honduras tiene previsto presentar el Programa Monetario 2026-2027, documento que contiene las metas indicativas de corto y mediano plazo, entre ellas el comportamiento del Producto Interno Bruto y la inflación.

Asimismo, se espera que el Congreso Nacional de Honduras haya aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras, elemento clave dentro del marco de evaluación del organismo internacional.

El acuerdo económico con el FMI está vigente desde el 1 de septiembre de 2023, con una duración de 36 meses y un acompañamiento financiero de 822 millones de dólares, sujeto al cumplimiento de las revisiones semestrales.

El nuevo gobierno hondureño ha recibido el respaldo del organismo financiero internacional para continuar con su política económica orientada a mantener la estabilidad macroeconómica y promover un crecimiento inclusivo.