Teófimo López vs Shakur Stevenson: ¿Canal y qué vale ver la pelea de boxeo online?

Nueva York, Estados Unidos.

La noche de este sábado se enfrentan en el Madison Square Garden de 'La Gran Manzana', el boxeador de sangre hondureña, Teófimo López ante el estadounidense, Shakur Stevenson por los cinturones de The Ring y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por la categoría de superligero.

Pese a que el campeón defensor es 'The Takeover', todas las apuestas y los grandes conocedores del boxeo ponen a Stevenson como el gran favorito de llevarse a la pelea.

Bob Arum, promotor de boxeo y que conoce a ambos pugilistas ya que Shakur se formó en su empresa y Teo todavía sigue ligado con Top Rank Inc, opinó al respecto.

“Es una pelea fantástica. Puede ir para cualquier lado. Creo que hasta que alguien demuestre que puede superar a Shakur en el ring, es difícil elegir en su contra. Teófimo tiene que ser más astuto y boxeador que él, y no solo depender de su fuerza física. En su mejor noche, puede hacerlo. Esa es la frase que hay que recordar: no siempre es su mejor noche”.

"Creo que veremos al mejor Teófimo disponible, bien entrenado, en su mejor momento. Ya veremos si eso es suficiente para vencer a Shakur", dijo Arum.