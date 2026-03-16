Alia Kafati atiza contra Iroshka Elvir: "La derrota del PLH tiene tu nombre y apellido"

La diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH), Iroshka Elvir, reaccionó a la polémica generada en torno a la repetición de elecciones en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, y cuestionó a quienes ahora denuncian irregularidades en ese proceso.
A través de sus redes sociales, la parlamentaria liberal aseguró que algunos sectores “quieren pegar el grito en el cielo” por lo ocurrido en ese municipio insular, aunque, según ella, las denuncias llegan demasiado tarde.
“Hoy quieren ‘pegar el grito en el cielo’ ante las elecciones en Guanaja. Un poco tarde ya”, expresó la diputada en su publicación.
Elvir sostuvo que la situación actual es consecuencia de decisiones tomadas desde finales del año pasado dentro del propio liberalismo.
“Desde el 30 de noviembre que abandonaron la victoria del pueblo y del propio partido, se permitieron vivir con la bota en el cuello”, afirmó.
La congresista también lanzó un mensaje a quienes ahora cuestionan que se impida la repetición de los comicios en Guanaja, sugiriendo que deberán asumir las consecuencias. “¡Acostúmbrense!”, escribió la diputada.
Tras estas declaraciones, su compañera de bancada, la diputada liberal Alia Kafati, respondió a Elvir.
Kafati cuestionó el papel de Elvir durante el proceso de escrutinio especial en las pasadas elecciones 2025 y la acusó de haber interrumpido el conteo de actas.
“La que interrumpió el escrutinio especial, haciendo alianza con Libre, impidiendo el conteo de actas... vas a tener que vivir con eso el resto de la vida”, manifestó la parlamentaria.
Además, aseguró que el resultado electoral dentro del liberalismo tiene responsables claros. “El PLH tiene por derrota tu nombre y apellido. (Elvir, porque Nasralla no sos). ¡Acostúmbrate!”, concluyó Kafati en su respuesta.