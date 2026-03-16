No hubo conciliación: Cossette López y Johel Zelaya irán a juicio oral y público por querella

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el fiscal general Johel Zelaya no lograron alcanzar un acuerdo durante la audiencia de conciliación relacionada con la querella presentada por la funcionaria contra el titular del Ministerio Público. La audiencia se desarrolló en uno de los tribunales del Poder Judicial y tuvo una duración menor a una hora. Tras el encuentro, ambas partes decidieron no conciliar, por lo que el proceso continuará en la etapa de juicio oral y público.

"No hay conciliación, ambas partes expresamos que no hay conciliación así que vamos a juicio oral y público. No participé en conversación alguna sobre lo que se escucha en esos audios", indicó López al finalizar la diligencia. La representante del Partido Nacional ante el CNE añadió que "esos audios no existieron nunca y sobre todo, el enorme daño que se pretendió hacer desde la institucionalidad a mi persona y al proceso democrático hondureño". Asimismo, López dijo que Zelaya presentó un recurso dentro del proceso. "Presentó una nulidad porque no quiere ir a juicio. Yo sufrí enorme desamparo en el proceso electoral, no soy una delincuente y siempre verifico estar adherida a la ley", manifestó.

Los polémicos audios