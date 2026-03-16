Honduras con nuevos rostros: sorpresas y ausencias en convocatoria de Molina

La Federación de Fútbol de Honduras ha anunciado este lunes 16 de marzo la primera convocatoria de José Francisco Molina y hay varias sorpresas y ausencias.
SORPRESA // Alex Güity regresa a la Selección de Honduras y recibió el llamado de José Francisco Molina para su debut como DT de la Bicolor. Su buen desempeño con los Lobos de la UPNFM le valió para ser tomado en cuenta.
SORPRESA // Clinton Bennett recibe su primer llamado a la Bicolor mayor. El defensor se ha ganado un puesto en el esquema de Espinel y fue tomado en cuenta para el amistoso ante Perú.
SORPRESA // Darlin Mencía (Montevideo Wanderers de Uruguay). El lateral se ha ganado un lugar en el equipo del país sudamericano, por lo que ahora se suma por primera vez en la Selección Mayor.
SORPRESA // Giancarlo Sacaza (Motagua) es otro de los nuevos nombres y recibe su primera convocatoria a la Selección Mayor. El defensor central es uno de los que tiene gran proyección para ser uno de los compañeros de Denil Maldonado en la zaga central.
SORPRESA // Kevin Güity: El lateral derecho del Olimpia, sin duda una de las revelaciones en el torneo Clausura y que Francisco Molina ha seguido para llamarlo para esta doble fecha FIFA.
SORPRESA // Alejandro Reyes (Motagua): su buen regreso al fútbol hondureño le ha valido para ser tomado en cuenta por Francisco Molina. Reyes vuelve a una convocatoria con la Bicolor.
SORPRESA // Leandro Padilla (Inter Miami) viene de la Sub-20 y recibe su primer llamado con la Mayor. Juega en la MLS Next Pro con las inferiores de las Garzas.
SORPRESA // Alenis Vargas (Manisa FK) vuelve a una convocatoria con la Selección.
Dereck Moncada (Internacional de Bogotá) -- Su buena racha goleadora le ha permitido ganarse un lugar en la convocatoria de la H. Recordemos que fue llamado en la etapa final del proceso de Rueda.
Erick Puerto (Platense) -- El delantero volvió a ser tomado en cuenta para la Selección Mayor de Honduras.
Exón Arzú (Real España) -- Sin duda uno de los nombres que sorprendió en el listado.
Mike Arana: Extremo zurdo del Real España que está pintando para ser uno de los jugadores que podría ser vital en futuras convocatorias de la Selección. Es la primera vez en la Selección Mayor.
AUSENCIAS // Alexy Vega: Es el mejor jugador de Marathón, uno de los que se esperaba estuviera en la lista pero no fue considerado ningún futbolista del equipo verdolaga.
AUSENCIAS // Getsel Montes: Defensor central que milita en el Sport Herediano de Costa Rica; fue uno de los que fue titular en la pasada eliminatoria mundialista
AUSENCIAS // Luis Buba López: El guardián del Real España es uno de los mejores del torneo pero Molina prefirió probar otros prospectos.
AUSENCIAS // Romell Quioto: El delantero de 34 años tampoco fue citado, es una señal de que su proceso con la Selección de Honduras llegó a su final.
Eddie Hernández: Es el máximo anotador del torneo y a pesar que tiene 35 años, está en alto nivel, pero el técnico prefiere renovar a la Bicolor.
Esta es la primera convocatoria de la Selección de Honduras con el entrenador José Francisco Molina bajo al mando.