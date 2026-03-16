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Trump dice que el recién nombrado líder supremo de Irán "podría estar muerto"

"No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no", dijo Trump en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 13:36 -
  • Agencia EFE
Trump dice que el recién nombrado líder supremo de Irán podría estar muerto

El mandatario afirmó que está abierto al diálogo con Irán y que Teherán está buscando un "acuerdo" con Estados Unidos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

"No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.

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El mandatario afirmó que está abierto al diálogo con Irán y que Teherán está buscando un "acuerdo" con Estados Unidos, pero luego agregó que no sabe quien gobierna en ese país, dado que toda su cúpula fue asesinada por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes", expresó.

Cuestionado por la prensa por el estado de Mojtaba Jameneí, Trump respondió que "mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido".

Pero también planteó la idea de que podría estar muerto, dado que "nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual".

El Pentágono afirmó la semana pasada que el nuevo líder supremo resultó "herido" y posiblemente "desfigurado" en los bombardeos en los que murió su padre.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que "la sangre de los mártires será vengada".

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Agencia EFE
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