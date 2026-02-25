Reo se fuga de centro penitenciario de El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.

Una intensa movilización policial se registra la noche de este miércoles en las cercanías del centro penitenciario de la ciudad de El Progreso, tras confirmarse de forma preliminar la fuga de un privado de libertad.

De acuerdo con los primeros reportes, el recluso se habría escapado del recinto penitenciario entre las 6:00 pm y 6:30 pm de este día. Se confirmó que se trata de Denis Omar Hernández, quien habría ingresado al centro penal en 2009.