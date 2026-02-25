  1. Inicio
  2. · Sucesos

Reo se fuga de centro penitenciario de El Progreso, Yoro

Se trata de Denis Omar Hernández. Hasta el momento, las autoridades del centro penal no han emitido un informe oficial ni han detallado la peligrosidad del recluso

Reo se fuga de centro penitenciario de El Progreso, Yoro
El Progreso, Yoro.

Una intensa movilización policial se registra la noche de este miércoles en las cercanías del centro penitenciario de la ciudad de El Progreso, tras confirmarse de forma preliminar la fuga de un privado de libertad.

De acuerdo con los primeros reportes, el recluso se habría escapado del recinto penitenciario entre las 6:00 pm y 6:30 pm de este día. Se confirmó que se trata de Denis Omar Hernández, quien habría ingresado al centro penal en 2009.

Tiktoker asesinado en Potrerillos tenía orden de captura por grave delito contra niña

Tras percatarse de la ausencia del interno, diversas unidades de la Policía Nacional y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades del centro penal no han emitido un informe oficial ni han detallado la peligrosidad del recluso.

Noticia en desarollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias