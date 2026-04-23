Trump aprueba la primera “tarjeta dorada” con visa de inmigrante

Nueva York, Estados Unidos

El Gobierno del presidente Donald Trump ya aprobó la primera visa de inmigrante conocida como ‘tarjeta dorada Trump’, destinada a personas interesadas en establecerse en Estados Unidos y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de un millón de dólares.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, reveló los detalles del programa emblema del Gobierno del presidente Donald Trump en una comparecencia este jueves ante un subcomité de la Cámara de Representantes.

En diciembre pasado, Trump lanzó la iniciativa que ofrece tres modalidades. La tarjeta individual que exige un pago de un millón de dólares, mientras que la opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, eleva el costo a los dos millones.

Ambas incluyen además una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares, según el portal presentado por el mandatario a final de 2025.