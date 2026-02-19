  1. Inicio
EEUU mantendrá colaboración constructiva con Perú tras elección de Balcázar

Los legisladores peruanos eligieron como mandatario interino al octogenario congresista José María Balcázar, miembro del partido marxista Perú Libre

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 15:01 -
  • Agencia EFE
El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa en Lima (Perú)

 Foto: Agencia Efe
Washington, Perú

Estados Unidos dijo este jueves que continuará su colaboración con el Gobierno del nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, tras la destitución de José Jerí, y reforzó su apoyo al país suramericano de cara a las elecciones presidenciales de abril próximo.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado mencionó en la red social X que "el Congreso peruano ha designado a José María Balcázar como presidente interino de Perú hasta la toma de posesión del nuevo presidente en julio".

José María Balcázar, nuevo presidente de Perú, se declara independiente

"Durante este periodo, EE.UU. seguirá trabajando de forma constructiva con el Gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas", indicó la entidad.

La oficina dedicada a las relaciones del país norteamericano con sus pares en las Américas reafirmó "la sólida colaboración de 200 años" entre Washington y Lima y ofreció "apoyo a la estabilidad y la seguridad de Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril".

Perú ha estado sumido en una crisis política desde la destitución y detención del depuesto presidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso.

Los legisladores peruanos eligieron este miércoles como mandatario interino al octogenario congresista José María Balcázar, miembro del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales hace cinco años.

Balcázar es el octavo presidente peruano en cerca de una década y sucede a Jerí, destituido tras poco más de cuatro meses como gobernante interino por las investigaciones abiertas en su contra por tráfico de influencias.

El abogado de 83 años que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú acumula numerosas polémicas en su trayectoria judicial y política.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet.

