Candidatos presidenciales desconfían del nuevo gobernante que elegirá el Congreso en Perú

Lima, Perú

El candidato Alfonso López Chau, del partido de centroizquierda Ahora Nación, apuntó que "el próximo presidente del Congreso debe garantizar el siguiente proceso electoral con imparcialidad, transparencia y sentido de Estado".

Los candidatos a la Presidencia de Perú que se han manifestado sobre la destitución en el Congreso del presidente interino, el derechista José Jerí, expresaron su desconfianza sobre la idoneidad del congresista que sea ahora elegido para ocupar la jefatura de Estado hasta culminar el actual proceso electoral, convocado para el próximo 12 de abril.

Asimismo, señaló que la última década de Perú, que ha tenido hasta ahora ocho presidentes si se cuenta el que será nombrado el miércoles, ha estado "marcada por la degradación política".

"Congresos dominados por intereses particulares, partidos corruptos y presidentes debilitados, capturados por redes vinculadas a economías ilegales o no elegidos por el pueblo. El resultado ha sido un país detenido", sostuvo López Chau.

Por su parte, Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), uno de los mandatarios que ha sido parte de esta crisis política, consideró que "este Congreso, manejado por un pacto mafioso, no busca un presidente: busca un cómplice".

"Quieren poner a alguien útil solo para ellos en Palacio, no a alguien correcto. Ignoran al país por sus agendas. Que quede claro: el próximo será nuevamente su alfil. ¡No bajemos la guardia!", reclamó Vizcarra, candidato por el partido Perú Primero, de centroderecha.

En ese sentido, Mesías Guevara, candidato del centrista Partido Morado, indicó que "la crisis que vivimos se inició el 2016 con la pataleta de Keiko Fujimori al no aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski".

"(Eso) ha hecho que 2016-2026 sea una década perdida por el obstruccionismo y la podredumbre del Congreso. Hoy sacan a Jerí, y pondrán a otro Jerí, a su imagen y semejanza", recalcó Guevara.

De su lado, Vladímir Cerrón, líder y candidato presidencial del marxista Perú Libre, el partido con el que el expresidente Pedro Castillo ganó en 2021 las elecciones, indicó que "la altísima rotación presidencial y el transfuguismo parlamentario son signos inequívocos de una democracia neoliberal fallida".

La exministra Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad, consideró que la candidata Keiko Fujimori es "la gran perdedora" por haber defendido hasta el final a Jerí frente a las investigaciones que se le han abierto por tráfico de influencias. "Perú no quiere más impunidad ni arreglos bajo la mesa. Ojalá este Congreso se digne a elegir algo mejor", dijo Molinelli.