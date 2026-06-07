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Irak y Siria cierran su espacio aéreo: estas son las razones

El espacio aéreo de Irak permanecerá cerrado 72 horas y el de Siria 12 horas, informaron las autoridades

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 15:20 -
  • Agencia EFE
Irak y Siria cierran su espacio aéreo: estas son las razones

Irak y Siria suspenden vuelos y cierran su espacio aéreo.

 Foto: EFE
Bagdad

Las autoridades de Irak y Siria anunciaron este domingo el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 y 12 horas, respectivamente, "como medida de precaución", después de que Irán atacara con misiles Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

"La Autoridad de Aviación Civil Iraquí anuncia el cierre temporal del espacio aéreo iraquí a todos los vuelos de entrada, salida y tránsito durante un período de 72 horas, como medida de precaución", dijo el organismo en un comunicado difundido por sus redes sociales.

La medida fue tomada con base a "la evaluación continua de la situación de seguridad y en vista de los acontecimientos y tensiones regionales actuales, con el fin de preservar la seguridad de la aviación civil", al tiempo que indicó que la decisión está sujeta a "revisión y reevaluación".

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"Se notificará a las aerolíneas y a las autoridades pertinentes sobre cualquier actualización o cambio al respecto", añadió.

Por su parte, la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria anunció en otro comunicado el cierre temporal del espacio aéreo del sur del país durante 12 horas, una medida que "implica la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Damasco durante el período de cierre".

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, informó la televisión estatal iraní.

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Por su parte, el Ejército iraní advirtió a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se "enfrentará a una respuesta devastadora".

Esta ofensiva militar se produce después de que Irán advirtiese que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos en abril incluye a la nación árabe.

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Agencia EFE
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