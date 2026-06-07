Irak y Siria cierran su espacio aéreo: estas son las razones

Bagdad

Las autoridades de Irak y Siria anunciaron este domingo el cierre temporal de su espacio aéreo durante 72 y 12 horas, respectivamente, "como medida de precaución", después de que Irán atacara con misiles Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

"La Autoridad de Aviación Civil Iraquí anuncia el cierre temporal del espacio aéreo iraquí a todos los vuelos de entrada, salida y tránsito durante un período de 72 horas, como medida de precaución", dijo el organismo en un comunicado difundido por sus redes sociales.

La medida fue tomada con base a "la evaluación continua de la situación de seguridad y en vista de los acontecimientos y tensiones regionales actuales, con el fin de preservar la seguridad de la aviación civil", al tiempo que indicó que la decisión está sujeta a "revisión y reevaluación".