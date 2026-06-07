Xi vuelve a Corea del Norte siete años después para reafirmar su influencia sobre Pionyang

Pionyang, Corea del Norte.

El presidente chino, Xi Jinping, iniciará este lunes una visita de Estado de dos días a Corea del Norte, la primera en siete años, con la que Pekín busca reafirmar su influencia sobre su vecino en plena aproximación de Pionyang a Moscú y reactivar una relación que llegó a enfriarse en la última década. El viaje, previsto del 8 al 9 de junio, se produce semanas después de la cumbre entre Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca aseguró que ambos habían confirmado una "meta compartida" de desnuclearizar Corea del Norte.

En opinión de Chris Green, consultor principal para la península coreana en International Crisis Group, la presencia de Xi en Pionyang "refuerza al régimen norcoreano tanto en lo simbólico como en lo práctico", después de que el líder de ese país, Kim Jong-un, rompiera con la costumbre al viajar a Pekín en septiembre del año pasado para participar en los actos conmemorativos del Día de la Victoria. "Los dirigentes de Pionyang suelen preferir las reuniones bilaterales con otros líderes y evitan los foros multilaterales. Pero Kim siguió el guion de Xi, reactivando una relación que se había enfriado algo, y ahora está siendo recompensado", afirma el experto, que prevé una visita "cargada de simbolismo", pero con escasos anuncios.

"Deberíamos esperar exhibiciones muy coreografiadas de unidad y propósito compartido que refuercen el mensaje de que los lazos entre China y Corea del Norte siguen siendo sólidos. Lo que no está claro es si ese simbolismo irá acompañado de anuncios sustantivos", observa Green.

La desnuclearización de Pionyang, en el aire

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, aseguró este domingo que el estatus nuclear de su país era "irreversible" y una "realidad innegable", y desmintió el anuncio de la Casa Blanca según el cual Pekín habría asumido junto a Washington como "meta compartida" la desnuclearización de Corea del Norte. "La estrategia de fortalecer incesantemente la disuasión nuclear defensiva proclamada por el jefe de Estado es irreversible", afirmó Kim Yo-jong en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias KCNA. Principal socio y aliado histórico de Pionyang, China se ha opuesto tradicionalmente al programa nuclear norcoreano y ha respaldado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el hermético país, pero en los últimos años ha rebajado el peso público de esa discrepancia en favor de la estabilidad regional y de la coordinación política con Kim. Según el experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) Sydney Seiler, es "poco probable" que Xi invierta capital político en intentar convencer a Kim de que vuelva a la mesa de negociaciones sobre la desnuclearización, un esfuerzo que el presidente chino probablemente considere "infructuoso". "Si bien algunos observadores esperan que Xi aumente la presión sobre la desnuclearización de Corea del Norte o incluso establezca una línea roja para disuadir a Kim de acercarse aún más a Rusia, estos resultados son poco probables", apunta el analista en un reciente artículo.

Reactivación de los vínculos con Pionyang