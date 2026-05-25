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Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de las críticas internas

El mandatario hizo estas declaraciones al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 11:43 -
  • Agencia EFE
Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de las críticas internas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán nunca obtendrá un arma nuclear, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto y que ha suscitado recelos dentro de su partido por la posibilidad de que no incluya el programa atómico.

El mandatario hizo estas declaraciones al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

"Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro", afirmó, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

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Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el último lunes de mayo en honor a los militares estadounidenses fallecidos en servicio, especialmente en conflictos como las guerras mundiales, Corea, Vietnam, Afganistán e Irak.

Al menos trece soldados estadounidenses murieron en la guerra con Irán, iniciada en febrero pasado tras una ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

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Agencia EFE
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