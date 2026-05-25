Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de las críticas internas

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán nunca obtendrá un arma nuclear, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto y que ha suscitado recelos dentro de su partido por la posibilidad de que no incluya el programa atómico.

El mandatario hizo estas declaraciones al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

"Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro", afirmó, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.