Maduro pide sabiduría y humildad en un nuevo mensaje por la paz y la unión de Venezuela

Estados Unidos.

El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, pidieron este domingo sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, en un nuevo mensaje por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés.

"Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos", señaló la pareja detenida en Nueva York, tras su captura durante el ataque de EE.UU. el pasado enero en Caracas.

En el mensaje publicado en la cuenta de Telegram de Maduro, la pareja indicó que "la acción coherente nace" de la solidaridad, el amor, la ayuda, el respeto, el servicio y el bien común, pero, sobre todo, "en LA UNIÓN, para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo".