La misión china Shenzhou-23 despega rumbo a la estación espacial Tiangong

Centro de lanzamiento de Jiuquan

La misión tripulada china Shenzhou-23 despegó este domingo a las 23.08 hora local (15.08 GMT) con tres astronautas a bordo, incluida la primera procedente de Hong Kong, rumbo a la estación espacial Tiangong.

El cohete Larga Marcha-2F Y23 impulsó la nave desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste), para iniciar una misión durante la cual los tripulantes realizarán investigaciones científicas y actividades extravehiculares.

La tripulación está integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, con Zhu como comandante de la misión, en lo que constituye el cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la séptima misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación.

Zhu Yangzhu participó anteriormente en la misión Shenzhou-16, mientras que Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying debutan en el espacio y representan respectivamente al tercer y cuarto grupo de astronautas chinos.