  1. Inicio
  2. · Mundo

La misión china Shenzhou-23 despega rumbo a la estación espacial Tiangong

La tripulación está integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, con Zhu como comandante de la misión

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 10:51 -
  • Agencia EFE
La misión china Shenzhou-23 despega rumbo a la estación espacial Tiangong

Los astronautas de la misión espacial Shenzhou-23 durante la ceremonia de despedida en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, China.

 Foto: EFE
Centro de lanzamiento de Jiuquan

La misión tripulada china Shenzhou-23 despegó este domingo a las 23.08 hora local (15.08 GMT) con tres astronautas a bordo, incluida la primera procedente de Hong Kong, rumbo a la estación espacial Tiangong.

El cohete Larga Marcha-2F Y23 impulsó la nave desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste), para iniciar una misión durante la cual los tripulantes realizarán investigaciones científicas y actividades extravehiculares.

La tripulación está integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, con Zhu como comandante de la misión, en lo que constituye el cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la séptima misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación.

Zhu Yangzhu participó anteriormente en la misión Shenzhou-16, mientras que Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying debutan en el espacio y representan respectivamente al tercer y cuarto grupo de astronautas chinos.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz podría firmarse esta semana

Los tres representan además las tres categorías activas del cuerpo espacial chino: ingeniero de vuelo, piloto de nave y especialista de carga útil.

Lai, antigua superintendente de la Policía hongkonesa, se convirtió hoy en la primera astronauta procedente de Hong Kong en participar en una misión espacial tripulada china.

Durante su estancia en órbita, la tripulación llevará a cabo más de cien proyectos científicos y tecnológicos relacionados con ciencias de la vida espacial, materiales, medicina espacial, física de fluidos en microgravedad y nuevas tecnologías espaciales.

Entre los experimentos previstos figuran investigaciones con embriones de pez cebra, embriones de ratón y estructuras desarrolladas a partir de células madre, además de pruebas con nuevos materiales y sistemas energéticos.

La misión incluirá además el primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, concebido para recopilar datos sobre vuelos prolongados y ampliar la experiencia operativa del país en estancias espaciales de larga duración.

Trump presiona por su salón de baile tras tiroteo frente a la Casa Blanca

Las autoridades indicaron previamente que el astronauta encargado de esta prueba será designado más adelante según el desarrollo de la misión.

La Shenzhou-23 se acoplará en órbita con la estación Tiangong, donde permanece actualmente la tripulación de la Shenzhou-21, integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang.

Los seis astronautas convivirán durante unos días antes de que la actual tripulación emprenda el regreso a la Tierra.

China ha reforzado en los últimos años su programa espacial con proyectos como la construcción de la estación Tiangong, el programa lunar Chang’e y las preparaciones para un futuro alunizaje tripulado antes de 2030.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias