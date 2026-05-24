Trump quiere que países del Golfo normalicen relaciones con Israel tras acuerdo con Irán

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que sus aliados en el golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado este domingo en su red Truth Social, el republicano agradeció a los socios del Golfo su "apoyo y cooperación" en las negociaciones de paz con Irán y los invitó a sumarse a los "históricos Acuerdos de Abraham", un pacto al que incluso sugirió que Irán podría adherirse en el futuro.

El presidente planteó el tema durante una conversación telefónica que mantuvo el sábado con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán.