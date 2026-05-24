Estampida en un festival de motocicletas deja al menos 19 heridos en Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos

El incidente ocurrió en el Festival de Motocicletas y Patrimonio Cultural 'Black Pearl' en Atlantic Beach, una ciudad costera al norte de Charleston.

Al menos 19 personas resultaron heridas este domingo durante una estampida ocurrida en un festival anual de motocicletas en Carolina del Sur (Estados Unidos), informaron las autoridades.

La Policía cree que el incidente se desató cuando al parecer un hombre comenzó a correr en medio de la multitud que estaba cerca del escenario principal.

"En ningún momento hubo confirmación de peleas, presencia de armas o amenazas directas a la seguridad pública. Al parecer, la situación se desató cuando un individuo comenzó a correr, provocando una breve reacción en cadena dentro de la multitud que duró apenas unos segundos", afirmó Titus Leaks, administrador municipal interino de Atlantic Beach en un comunicado citado por ABC.

Los agentes de policía asignados al evento lograron calmar a la multitud presa del pánico.El Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Horry (HCFR) dijo que la estampida dejó "múltiples víctimas".

El HCFR informó que 19 personas fueron evaluadas por lesiones que no ponían en peligro sus vidas, y que tres de ellas requirieron hospitalización.

El festival es uno de los más concurridos en ese estado en el fin de semana que se celebra el Día de los Caídos, desde hace 40 años. EFE