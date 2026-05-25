Condenan a cadena perpetua al camarada Chapo, cabecilla de Sendero Luminoso

Perú.

La Justicia de Perú condenó a cadena perpetua al camarada Chapo, un hombre condenado por haber lidero en 2018 un "comando de aniquilamiento" de los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en la zona selvática del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), informó este lunes el Ministerio Público. La sentencia fue emitida contra Hugo Campos Córdova (Julio Chapo o camarada Chapo), por el delito de terrorismo, tras un pedido de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, que dirige el fiscal superior Andrés Montoya. La Fiscalía aseguró que, durante el juicio, se determinó mediante "hechos comprobados" que el sentenciado integró un grupo de aniquilamiento del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (MPCP-SL) que ejecutó a dos hombres y una mujer el 21 de agosto de 2018 en la comunidad de La Libertad de Mantaro, en el departamento de Junín, en el centro de Perú.

"Sobre la base de documentos, pericias y testimonios, se comprobaron los actos de crueldad y terror que el grupo armado esparció entre la población local de Junín", agregó. La sentencia también ordenó que el hombre, quien fue capturado en julio de 2019 en una zona rural de la región de Huancavelica, deberá pagar 100.000 soles (unos 29.325 dólares) de reparación civil en favor del Estado, añadió. La Procuraduría pública (Abogacía del Estado) especializada en delitos de terrorismo confirmó la información y precisó que la condena fue emitida el viernes pasado por la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.