Emergencia por fuga química de tanque en California mantiene a 50,000 personas evacuadas

Los Ángeles, Estados Unidos

La fuga fue detectada en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, la tarde del jueves, y desde ese momento los bomberos mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar la temperatura de un tanque cargado con 7,000 galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.

Unos 50,000 residentes del sur de California permanecen este domingo bajo órdenes de evacuación debido a una fuga de productos químicos tóxicos en un tanque, que se teme que colapse, lo que ha obligado al estado a declarar una emergencia.

Las autoridades temen que, de producirse la falla, es probable que el tanque derrame miles de galones del químico altamente tóxico o, lo que sería aún peor, que explote.

Este domingo, el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern, ha dado esperanzas sobre la posibilidad de que la presión del tanque se esté reduciendo ya que los bomberos detectaron “una posible grieta”.

No obstante, McGovern advirtió que aún se evalúa si el riesgo ha disminuido.La estabilización del tanque ha resultado ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable.

Los bomberos habían señalado este sábado que la temperatura había estado aumentando un grado fahrenheit por hora, pero anoche lograron realizar un operativo para examinar el depósito y encontraron que al parecer estaba liberando la presión.

La Fiscalía del condado de Orange, donde está ubicado Garden Grove, anunció que investiga el hecho. A esto se suma, que residentes han demandado a la compañía por negligencia.

Las actividades escolares y eventos de graduación cercanos al lugar del incidente se han cancelado

.Las autoridades han pedido paciencia a las personas evacuadas y a aquellos que no han cumplido con la orden les han solicitado que salgan de sus casas.

Hasta el momento no se ha informado de heridos ni personas muertas por la fuga, sin embargo los vecinos han reportado problemas en el ambiente.