Arriaga tuvo acción: Levante no pudo y sigue en puestos del descenso

Barcelona, España.

Fue un partido gris, marcado por la imprecisión y la falta de claridad ofensiva. En la primera mitad, los porteros Marko Dmitrovic y Mathew Ryan fueron las figuras más destacadas, sosteniendo el empate con intervenciones clave. En la segunda parte, la emoción se concentró en los últimos minutos, con la expulsión de Pol Lozano, un mano a mano de Etta Eyong, un remate desviado de Roberto Fernández y un balón al poste de Carlos Álvarez.

El Levante UD , donde milita el hondureño Kervin Arriaga, empató 0-0 este lunes frente al RCD Espanyol en el RCDE Stadium, en un resultado que dejó insatisfechos a ambos equipos. El conjunto local sigue sin asegurar su permanencia, mientras que el cuadro valenciano continúa atrapado en la zona de descenso.

Arriaga inició el encuentro en el banquillo e ingresó al minuto 59, aunque no logró tener mayor incidencia en el desarrollo del juego.

El duelo arrancó con fuerzas equilibradas. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones ni generar peligro constante. Kike García avisó temprano, pero desde entonces el protagonismo fue para los guardametas: Dmitrovic voló para evitar el gol de Víctor García al minuto 6, mientras que Ryan respondió con solvencia ante un potente disparo de Terrats en el 22.

En el tramo final del primer tiempo, el Espanyol mostró una leve mejoría, aunque sin la claridad necesaria para romper el cero. El Levante, por su parte, tuvo dificultades para generar juego en campo rival. Ngonge incluso envió el balón al poste en el 26, aunque la acción fue invalidada previamente.

En la segunda mitad, el guion no cambió demasiado. El Espanyol avisó con un disparo de Pere Milla en el minuto 53, bien controlado por Ryan. Ambos entrenadores movieron sus piezas, dando ingreso a Dolan y Roberto Fernández en el conjunto local, mientras que Arriaga y Losada entraron por el Levante.

La tensión se elevó en el tramo final. La expulsión de Pol Lozano por doble amarilla dejó al Espanyol con diez hombres y abrió un poco el partido. Etta Eyong tuvo la ocasión más clara al minuto 89, pero Dmitrovic volvió a aparecer con una gran intervención. En el tiempo añadido, Roberto Fernández no logró concretar de cabeza y, en la última jugada, Carlos Álvarez estrelló el balón en el poste.