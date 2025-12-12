Lili Reinhart ha sido diagnosticada con endometriosis

Madrid.

"Tres visitas al hospital. Múltiples urólogos y ginecólogos. Y ninguno consideró seriamente la endometriosis como la causa subyacente de lo que padecía. No fue hasta que trabajé con dos terapeutas de suelo pélvico diferentes que se me mencionó la palabra endometriosis como posible fuente de mi dolor".

Lili escribió en Instagram: "La semana pasada, me diagnosticaron oficialmente endometriosis después de una cirugía laparoscópica. El año pasado, fui a ver a un uroginecólogo y me diagnosticaron cistitis intersticial. Me dijeron que no había cura ni alivio duradero para mis síntomas".

La estrella de 29 años ha revelado a través de las redes sociales que le han diagnosticado la enfermedad, en la que células similares al revestimiento del útero, o endometrio, crecen fuera del útero.

Lili no estaba convencida de su diagnóstico inicial y tuvo que presionar para hacerse una resonancia magnética.La estrella de Riverdale ahora está contenta de haber "escuchado" a su cuerpo y se ha comprometido a "seguir defendiendo a los demás" en los próximos años.

La publicación de Lili continuó: "Insistí en hacerme una resonancia magnética por mi cuenta, lo que me diagnosticó adenomiosis. A partir de ahí, me reuní con un especialista en endometriosis que me ayudó a decidir que la cirugía laparoscópica era el siguiente paso. Al mismo tiempo, otro ginecólogo me dijo que 'probablemente no tenía endometriosis' y que simplemente debería tomar la píldora"

"Me alegro de haber confiado en mi cuerpo y haber escuchado mi instinto, y seguiré abogando por que otras personas hagan lo mismo".

Sobre la enfermedad

La endometriosis es una enfermedad muy incomprendida, que suele dejar un lapso de 4 a 11 años entre los síntomas y el diagnóstico quirúrgico definitivo. Se estima que 1 de cada 10 personas con útero tiene endometriosis, según la Organización Mundial de la Salud.

Lili también publicó una selfie del hospital en su historia de Instagram, revelando que se sintió "validada" por su diagnóstico.

"No recuerdo haber tomado esta horrible foto. Pero creo que quería capturar un momento de validación posoperatoria. En cuanto vi a mi médico, le pregunté: '¿Lo encontró?'. Y me respondió: 'Encontramos endometriosis'. Me sentí tan validada y aliviada que decidí escuchar a mi cuerpo y someterme a esta cirugía".