Joven recién casado es hallado muerto en carwash de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Jefferson Ariel Martínez, un joven de 22 años de edad, fue encontrado sin vida en un carwash ubicado en la colonia Villa Nueva, salida al oriente de Tegucigalpa. Martínez era originario de Talanga y residente del sector 6 de la colonia Villa Nueva. De acuerdo con sus familiares, había desaparecido el lunes 22 de diciembre alrededor de las 8:00 p.m., cuando salió de su vivienda para realizar una diligencia personal.

El hallazgo se produjo en el interior de una recicladora de metales que también funciona como carwash y ferretería, donde su cuerpo fue localizado tirado en un canal, tras presuntamente haber sido privado de su libertad por miembros de pandillas. La Policía Nacional acordonó la escena inmediatamente tras el hallazgo y coordinaron con el personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el levantamiento cadavérico y traslado del cuerpo a las instalaciones forenses.