Asesinan a hombre y hieren a niño en el barrio Los Andes de San Pedro Sula

El cuerpo de Jairo Juárez quedó al interior de un pickup doble cabina negro sin placa, mientras que el menor fue trasladado a un centro asistencial

El cuerpo sin vida quedó al interior de este pickup.
San Pedro Sula

Un hombre identificado como Jairo Juárez fue asesinado la tarde de este martes 23 de diciembre en la quinta calle, 12 avenida del barrio Los Andes de San Pedro Sula.

De acuerdo al informe preliminar, Juárez fue interceptado por sujetos que se trasladaban en una camioneta verde cuando salía de un restaurante.

El comisario de la Policía, Cristian Nolasco confirmó que un niño que iba en el carro resultó herido.

El cuerpo de Juárez quedó en recostado en el asiento del piloto, mientras que el menor fue rozado por un disparo.

Preliminarmente, se indicó que Juárez venía saliendo de comer con una mujer y dos niños.

Nolasco indicó que en el momento en que Juárez se iba a subir a su carro se le colocó un automotor verde y fue ahí cuando le dispararon hasta quitarle la vida.

