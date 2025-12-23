Asesinan a hombre y hieren a niño en el barrio Los Andes de San Pedro Sula

San Pedro Sula

De acuerdo al informe preliminar, Juárez fue interceptado por sujetos que se trasladaban en una camioneta verde cuando salía de un restaurante.

Un hombre identificado como Jairo Juárez fue asesinado la tarde de este martes 23 de diciembre en la quinta calle, 12 avenida del barrio Los Andes de San Pedro Sula.

El comisario de la Policía, Cristian Nolasco confirmó que un niño que iba en el carro resultó herido.

El cuerpo de Juárez quedó en recostado en el asiento del piloto, mientras que el menor fue rozado por un disparo.

Preliminarmente, se indicó que Juárez venía saliendo de comer con una mujer y dos niños.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Nolasco indicó que en el momento en que Juárez se iba a subir a su carro se le colocó un automotor verde y fue ahí cuando le dispararon hasta quitarle la vida.