LAFC vs Inter Miami de Messi, EN VIVO hoy: Hora y donde ver su debut en MLS

Los Ángeles, Estados Unidos.

El Inter Miami comienza este sábado la defensa de su primer título de la MLS, conquistado el pasado diciembre, en un año en el que la prioridad será alzar el título de la Concacaf, pero en el que el equipo tendrá que encontrar soluciones a las bajas de Jordi Alba y Sergio Busquets. Hace menos de tres meses que Lionel Messi levantó al cielo de Miami la MLS Cup tras derrotar por 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final, pero en ese tiempo el equipo ha perdido a Alba y a Busquets -ambos retirados-, se ha reforzado y se ha dado un baño de masas por Sudamérica durante la 'Gira de los Campeones'. Tras una corta pretemporada, la defensa del título empieza este sábado en el BMO Stadium, feudo de Los Ángeles FC y hogar del surcoreano Heung-min Son, equipo que viene de vapulear por 1-6 al Real España en San Pedro Sula por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Será el primero de cinco partidos seguidos a domicilio mientras finalizan las obras del 'Miami Freedom Park', el primer estadio en propiedad del club, cuyo primer partido oficial está programado para el 4 de abril ante el Austin. Y si bien el año pasado fue salvado sobre la campana gracias a la MLS Cup, tras las duras eliminaciones en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en la final de la Leagues Cup, el Inter Miami espera no dejar los deberes para el último momento en este 2026.

Objetivo: 'Concachampions'