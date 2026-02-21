  1. Inicio
Arbeloa se pronuncia tras la derrota del Real Madrid ante el Osasuna

Álvaro Arbeloa reconoció la pobre imagen del Real Madrid tras la derrota 2-1 ante Osasuna, pero confía en que su equipo aún puede dar “muchísimo más”.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 15:49 -
  • Agencia EFE
Arbeloa dando declaraciones en conferencia de prensa.

 FOTO: EFE.
España.

El entrenador del Real Madrid , Álvaro Arbeloa, señaló que su equipo puede dar “muchísimo más” tras la derrota ante Osasuna en la que mostró una pobre imagen, alejada de lo que todo el madridismo espera.

"Podría haber habido falta en esa acción, ha habido dos fueras de juego justos y han caído en nuestra contra. Evidentemente , todas las salidas son complicadas, yo era conscientes de este campo y no estaba equivocado", reconoció tras el 2-1 en El Sadar.

Considere no salir “tocado” del encuentro: "Sigo pensando lo mismo, queda muchísimo. En la primera mitad hemos tenido control, pero nos falta mucha velocidad en el juego. O mueves rápido o te van a defensor muy rápido. Tenemos que seguir trabajando y tener desborde por los dos lados, en izquierda y derecha".

Soluciones a corto plazo: "Ese seguir insistiendo todas las semanas. No queda más que eso, quedan muchos partidos y tenemos muchísimo margen de mejora . Si no estás al 100 %, cualquiera te puede ganar. Cada salida va a ser difícil. Nosotros tenemos que hacer lo mismo".

Sobre el francés Kylian Mbappé , el entrenador dijo lo siguiente: "Descansó el fin de semana pasado. No jugó contra la Real, pero cuando creemos que no está en condiciones no vamos a arriesgar. No es algo que decida yo solo".

"Espero que no nos suponga nada, nos volvemos a jugar la vida en cuatro días y evidentemente somos conscientes de que quedan muchas jornadas, va a ser difícil ganar todas, pero el equipo muestra fortaleza cuando vienen derrotas como esta. Nos falta mantener la exigencia en el tiempo. Vamos a seguir trabajando e insistiendo", sentenció. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
