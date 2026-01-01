Celebraciones decembrinas dejan 23 quemados por pólvora en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Al menos 23 personas con quemaduras provocadas por pólvora, en su mayoría niños, han sido atendidas en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, durante las celebraciones de fin y comienzo de año, informó Eskarlet Mejía, jefa de hospitalización de dicho hospital.

De ese total, siete pacientes ingresaron solo en las últimas horas, cuatro de ellos adultos y tres menores de edad. La mayoría de los afectados son residentes en San Pedro Sula, aunque también se reportó el ingreso de un hombre procedente de Santa Bárbara con una grave lesión en la mano, así como un menor originario de Tela.

Mejía detalló que algunos pacientes presentan lesiones graves, incluyendo amputaciones traumáticas de dedos y manos, por lo que han requerido manejo quirúrgico especializado. Otros casos corresponden a quemaduras leves, que solo necesitaron limpieza de heridas y suturas.