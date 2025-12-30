A sacar las chumpas y sombrillas para recibir el 2026

San Pedro Sula, Honduras

Los sampedranos tendrán que sacar las chumpas y sombrillas para despedir el 2025 y recibir el 2026.

Igual que en la capital industrial, Honduras experimentará bajas temperaturas y lluvias, de acuerdo a los pronósticos emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El director de Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal detalló que para este último día del año se prevé el ingreso de una masa aire frío que afectará la costa Caribe desde mañana por la tarde hasta mañana.

“Se sentirá un cambio de temperatura bastante significativas en el occidente, el centro y norte, con lluvias y bajas temperaturas” explicó el meteorólogo.

A partir del primer día del año del 2026 mejorarán las condiciones del clima ya en horas de la noche y prácticamente se van a mantener hasta el 2 de enero. "Luego empezaremos a tener ya un calentamiento poco a poco de la temperatura con pocas lluvias en Caribe de Honduras" dijo.