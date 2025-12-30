A sacar las chumpas y sombrillas para recibir el 2026

Los sampedranos tendrán que sacar las chumpas y sombrillas para despedir el 2025 y recibir el 2026.
Igual que en la capital industrial, Honduras experimentará bajas temperaturas y lluvias, de acuerdo a los pronósticos emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
El director de Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal detalló que para este último día del año se prevé el ingreso de una masa aire frío que afectará la costa Caribe desde mañana por la tarde hasta mañana.
“Se sentirá un cambio de temperatura bastante significativas en el occidente, el centro y norte, con lluvias y bajas temperaturas” explicó el meteorólogo.
A partir del primer día del año del 2026 mejorarán las condiciones del clima ya en horas de la noche y prácticamente se van a mantener hasta el 2 de enero. "Luego empezaremos a tener ya un calentamiento poco a poco de la temperatura con pocas lluvias en Caribe de Honduras" dijo.
Argeñal reiteró que el 31 de diciembre y el 1 de enero las temperaturas descenderán en todo el país y en la zona norte serán entre 19 y 20 grados.
En el 2025 se han registrado unas seis o siete masas de aire frío que han ingresado al territorio hondureño, que empezaron temprano en la segunda quincena de octubre. Pero, el país ha tenido pocos frentes fríos y pocas masas de aire frío, fueron entre seis y siete, sin embargo a estas alturas deberíamos haber tenido entre 10 y 12, según Copeco.