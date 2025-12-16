Gustavo Solórzano rechaza denuncia de golpe y responsabiliza al oficialismo

Tegucigalpa, Honduras.

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), aseguró este martes que las recientes tensiones y protestas registradas en el país no constituyen un intento de golpe de Estado contra el Gobierno, sino, por el contrario, una acción promovida desde el oficialismo para impedir la declaratoria de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. “Varios días de estar denunciando que todo lo que se aprecia es más bien un golpe de Estado, pero de parte del oficialismo, de quien hoy ejerce el poder”, afirmó Solórzano, al señalar que existe una intención de obstaculizar el proceso institucional de cierre electoral. Según el dirigente, las acciones buscan evitar que el CNE emita una declaratoria oficial. “¿Por qué digo esto? Porque se quiere impedir que exista declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral”, sostuvo.

Solórzano también condenó los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral, donde se registraron protestas con quema de neumáticos y lanzamiento de piedras. "Condenamos lo ocurrido el día de ayer, actos de violencia a las afueras del Centro Logístico Electoral, actos de sedición por parte de muchas autoridades que convocan, aunque les coloquen que son manifestaciones pacíficas", expresó el presidente del CAH. A su juicio, este tipo de acciones afectan directamente a la población. "¿Qué pacífico va a tener que un grupo de personas interfieran la libre locomoción de millones de hondureños que circulamos por las calles de nuestro país?", cuestionó, al relatar agresiones contra ciudadanos que intentaban movilizarse, incluidos ataques a un motociclista. El dirigente sostuvo que las manifestaciones dejan de ser pacíficas cuando se recurre a la violencia. "Desde el momento que una persona llega con una capucha o con una mochila cargada de piedras, ya no podemos decir que es algo pacífico, y no podemos estar a favor de eso", enfatizó. Solórzano afirmó que la ciudadanía ya se expresó en las urnas. "El 81 % de la población hondureña salió a votar en contra de ello, y el 100 % de los que nos manifestamos el día 30 de noviembre lo hicimos de manera pacífica", señaló. En sus declaraciones, también cuestionó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a quien dijo respetar, pero criticó su postura frente a la actual crisis política. "Me parece increíble que la presidenta Xiomara Castro caiga en el juego de malos asesores del Partido Libertad y Refundación", manifestó, al poner en duda la tesis de un golpe de Estado. "¿Quién va a querer dar un golpe de Estado a falta de 40 días? ¿Quién va a querer dar un golpe de Estado cuando ha ganado las elecciones? No funcionan así las cosas", afirmó.

De acuerdo con Solórzano, lo que se busca es prolongar el ejercicio del poder. “Lo que se pretende es impedir que haya declaratoria y decir que, por lo tanto, tienen que continuar seis meses más en el poder”, denunció.

Protestas y advertencias

Las declaraciones de Solórzano se producen tras las protestas protagonizadas por activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), en rechazo al proceso electoral, en acatamiento al llamado a movilizaciones de su coordinador general, Manuel Zelaya, expresidente de la República y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro. Asimismo, se dan como respuesta a las recientes denuncias de la mandataria, quien ha advertido sobre supuestas maniobras para desestabilizar su Gobierno y la posibilidad de un intento de golpe de Estado en Honduras, en un contexto de alta polarización política.

Al pueblo hondureño:

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión... — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 16, 2025