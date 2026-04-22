Tabla posiciones Honduras: Olimpia alcanza y sorpresa con el liderato; arde el descenso

Tegucigalpa, Honduras.

Tres partidos se disputaron este miércoles 22 de abril en el marco de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, dejando resultados importantes que provocaron movimientos en la tabla de posiciones y mantienen al campeonato al rojo vivo en su recta final. La pelea por el liderato continúa más cerrada que nunca, con el Motagua, Real España y Olimpia protagonizando una intensa batalla por cerrar en la cima tras el final de las vueltas regulares.

En la ciudad de Comayagua, el bicampeón Olimpia ratificó su mejoría tras un inicio irregular y dio un golpe de autoridad al vencer 2-1 al Marathón en una nueva edición del clásico nacional del fútbol hondureño. Con este triunfo, los albos alcanzan los 35 puntos, misma cantidad del Motagua, aunque son segundos, por diferencia de goles. Por su parte, en San Pedro Sula, el Real España volvió a sonreír y retomó el camino del triunfo al imponerse 2-0 sobre el Platense, gracias a las anotaciones de Ángel Sayago y Darixon Vuelto. Con esta victoria, la “Máquina” suma 34 unidades y se mantiene en la tercera posición, firmemente en la pelea por el primer lugar. El liderato sigue en manos del Motagua, que acumula 35 puntos y se mantiene como puntero del torneo. El conjunto azul tendrá actividad este jueves cuando visite al siempre complicado Olancho FC, en un duelo que promete ser determinante en la lucha por la cima en el estadio Juan Ramón Brevé.

EL DESCENSO AL ROJO VIVO

A falta de dos jornadas para el cierre del Clausura 2026, otro de los puntos calientes del campeonato es la lucha por el descenso, donde cada punto comienza a valer oro. El Victoria dio un paso importante en su intento por mantenerse en la primera división al lograr un valioso triunfo 2-1 ante Juticalpa FC en condición de visitante, resultado que le permite seguir con vida en la pelea por la permanencia y presionar al CD Choloma en la tabla acumulada.