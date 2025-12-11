Colombia considera un posible exilio de Maduro

Bogotá, Colombia.

El Gobierno colombiano manifestó este jueves que no tiene ninguna razón para denegar una posible solicitud de asilo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en caso de dejar el poder en su país, en medio de las tensiones por el despliegue naval y militar que Estados Unidos mantiene desde agosto en el Caribe.

"En el momento de tensión que existe, hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige una transición o un cambio, es una cosa que ellos deben valorar si esa salida implica que él (Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué no decirle que no", dijo la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Villavicencio, sin embargo, dijo que si Maduro se retira del poder no cree que elija a Colombia para exiliarse.

"Yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo", añadió.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó el miércoles que Venezuela necesita una "revolución democrática" y no "represiones ineficientes", al comentar la retención y anulación del pasaporte del cardenal Baltazar Porras en el aeropuerto de Caracas.

"El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes", manifestó Petro en su cuenta de X, en una inusual crítica al mandatario venezolano.