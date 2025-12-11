  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump no está preocupado por la relación de Putin y Maduro, según la Casa Blanca

Putin y Maduro sostuvieron una llamada telefónica este jueves en la que el mandatario ruso expresó su apoyo a Venezuela.

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 13:49 -
  • Agencia EFE
Trump no está preocupado por la relación de Putin y Maduro, según la Casa Blanca

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó con Putin el "carácter estratégico, sólido y ascendente" de sus relaciones.

 EFE/ Miguel Gutiérrez
Washington, Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que al presidente, Donald Trump, le preocupe la relación entre el líder venezolano, Nicolás Maduro, y el ruso, Vladímir Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica para reafirmar el carácter "sólido" de su vínculo.

"No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello", dijo Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La portavoz descartó también que Trump haya hablado con su homólogo ruso tras su llamada con el venezolano.

Ambos mandatarios tuvieron un contacto telefónico este jueves en el que, según explicó Caracas, Putin le expresó de manera "firme y categórica su apoyo y respaldo" a Maduro en "los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social" de Venezuela.

Según el Kremlin, el líder ruso "reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa".

Rusia expresa su respaldo a Maduro

La llamada llegó en un momento en el que las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos escalaron un nivel más después de que Washington interceptara un buque petrolero frente a las costas venezolanas.

Este episodio coincide con la campaña militar del Ejército estadounidense en aguas del Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, el Gobierno de Maduro insiste en que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias